永瀬廉＆髙橋海人、グループ初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』配信決定！ティザー予告解禁

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グループ初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて、全9話を6月に独占配信することが発表された。あわせてふたりの飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁となった。

■アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦！

本番組ではKing & Princeの永瀬廉と高橋海人（高ははしごだか）が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組となる。

これまでも、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing & Prince。

ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」の発表や、プロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King & Prince: What We Got ～奇跡はきみと～』（ディズニープラスで独占配信中）など彼らの魅力とともに、心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。

今回ディズニープラスで独占配信される本番組でも、ふたりの深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができる。解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむふたりの全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。

楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬廉と高橋海人。そんな2人の“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままのふたりを映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ～海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しなふたりの絆をより感じられるはずだ。

■ティザー予告映像では「What We Got ～奇跡はきみと～」も印象的に使用！

そして、ティザー予告で使用されているのは、昨年King & Princeが自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作した「What We Got ～奇跡はきみと～」。MVではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも話題となった本楽曲だが、『King & Princeがまちあわせ in LA』の本編中でも印象的に使われている。

LAの清々しい青空とリラックスしたふたりの楽しげな雰囲気にぴったりとマッチし、歌詞の一節にもある、“世界の端まで照らすSong”というフレーズのとおり、“ふたりを照らすSong”として本番組に彩りを添えている。

そして、本番組を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』で彼らと歩んできたスタッフ陣。長年活動を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、ステージ上とは一味違うふたりのありのままの素顔が詰め込まれている。次第に難易度が上がる“まちあわせミッション”の最後には、LAの街を駆け回るスケール感たっぷりのチャレンジも待ち受ける。

■“ベストフレンド”のミッキーマウスとKing & Princeの王子様ルックのキラキラ3ショットも解禁

前述のプロジェクトを通して絆を深め、2025年夏にはミッキーがKing & Princeの東京ドーム公演にサプライズ登場したり、昨年の大晦日の歌番組でも共演した“ベストフレンド”の3人。さらに新たなスペシャルアートが解禁さ。今回のビジュアルは、王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が写されており、トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。

■Mickey & Friends × King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」全国5都市で開催決定

そして、このスペシャルアートがデザインされた新たなコラボレーショングッズが販売される全国5都市でのスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定。5月22日よりタワーレコード渋谷店 2F TOWER SPACE SHIBUYAからスタートし、福岡、仙台、名古屋、大阪を巡回、最終会場として再びタワーレコード渋谷店にカムバックする。

会場では、ここでしか手に入らない限定アイテムの販売のほか、特別制作のKing & Prince着用衣装の展示や、イベント限定のフォトスポットを設置予定だ。

■番組情報

Disney+『King & Princeがまちあわせ in LA』

ディズニープラスにて6月独占配信開始

出演：King & Prince

永瀬 廉（Ren Nagase）高橋 海人（Kaito Takahashi）

企画・制作：株式会社 日企 ユニバーサル ミュージック 合同会社

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■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/