カルチャー動画メディア「McGuffin（マクガフィン）」が手がけるYouTube動画シリーズ「東出昌大の名店探訪」がネット上で大きな話題になっています。



【写真】東出昌大 タバコをくゆらせ「だらだらと飲むと思うんですけど…」

2025年2月に配信開始。俳優の東出昌大さんが名店を訪ねる内容で、「歴史文化とここにしかない食をただただ味わう飯テロ動画である」（チャンネル説明から引用）。



これまでに6回配信され、最新回のタイトルは「武蔵小山の『立呑み晩杯屋』で飲み、笑い、安さにうなる。」（4月29日配信）。



東出さんが訪れたのは人気立ち飲みチェーン「立呑み晩杯屋」武蔵小山本店。店ののれんをくぐると、店員らに礼儀正しくあいさつし、近くの席にいた年上の常連客にも声をかけ、和やかな雰囲気でスタート。



動画撮影スタッフには「今日多分だらだらと飲むと思うんですけど。ばーっといちゃうと多分すぐ記憶なくなっちゃうから」と話していましたが、同店のチューハイメニュー「ゴールデン」が気に入ったようで、9杯以上おかわりしてほろ酔いに。「まいたけ天」の安さやおいしさを絶賛し、豪快に平らげる場面も。



お金のなかった若手時代、小銭をかき集めて飲み代を払った話や、持ち帰ったロケ弁当を肴に酒を飲む楽しさなど、タバコをくゆらしながら熱く語りました。また、北海道でヒグマの親子と出くわしたときのエピソードも明かし、ハンターとしての顔も見せました。



ネット上では、店員に対するていねいな口調や会話のテンポ、ポケットからハンカチをサッと取り出し口をぬぐうスマートな所作などに魅了される人が続出。「東出さんガチで良すぎる」「人間味と色気がある」「そりゃモテるわ」「男から見てもかっこいい」「言葉遣いがきれい」「話し方や間合いも魅力」「晩杯屋行きたくなったわ」などの反応が相次ぎました。



同シリーズは毎回40分ほど。自宅で晩酌しながら視聴するコアなファンも多いらしく、「このシリーズ終わらないで」「これを見るために生きてます」など、熱烈な声も送られています。