『ちいかわ』×「クリアターン」＆「ビオリス」がコラボ！ 限定パッケージのパックやヘアアイテム展開
スキンケアブランド「クリアターン」と天然＆植物由来成分に着目したボタニカルヘアケアブランド「サロンスタイル ビオリス」より『ちいかわ』スペシャルパッケージが、5月15日（金）から、全国の量販店やドラッグストアを中心に順次発売される。
【写真】花々を見つめるちいかわたちに癒される〜！ 「ビオリス」の限定パッケージも
■さまざまな場所にちいかわやハチワレが！
今回「ちいかわと“楽しく毎日ケア”」キャンペーンの第2弾として登場するのは、「クリアターン」と「ビオリス」の数量限定パッケージ。
「クリアターン」からは、「クリニショット 白玉ブライトマスク」や「まいにちごめんね素肌マスク」などシートマスク全4種がそろい、パッケージのさまざまな場所にちいかわやハチワレが描かれたデザインを楽しめる。
また、「ビオリス」は「フルールシロップ」のシャンプー＆コンディショナーのポンプペアセット全2種をラインナップ。花々を見つめるちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをあしらい、毎日のヘアケアが楽しくなるようなデザインに仕上げている。
さらに、キャンペーン期間内に対象商品を100円（税込）以上購入したレシートをアップロードし、貯めたポイントを使用して希望賞品コースへ応募することができるキャンペーンも実施。景品には『ちいかわ』デザインの前髪ホットビューラーやサウナグッズなどが用意される。
【写真】花々を見つめるちいかわたちに癒される〜！ 「ビオリス」の限定パッケージも
■さまざまな場所にちいかわやハチワレが！
今回「ちいかわと“楽しく毎日ケア”」キャンペーンの第2弾として登場するのは、「クリアターン」と「ビオリス」の数量限定パッケージ。
また、「ビオリス」は「フルールシロップ」のシャンプー＆コンディショナーのポンプペアセット全2種をラインナップ。花々を見つめるちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをあしらい、毎日のヘアケアが楽しくなるようなデザインに仕上げている。
さらに、キャンペーン期間内に対象商品を100円（税込）以上購入したレシートをアップロードし、貯めたポイントを使用して希望賞品コースへ応募することができるキャンペーンも実施。景品には『ちいかわ』デザインの前髪ホットビューラーやサウナグッズなどが用意される。