「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」「歴史に名前を刻み始めてる」
プレミアリーグは５月８日、ブライトンの三笘薫が４月18日のトッテナム戦（２−２）で決めたゴラッソが、４月の月間最優秀ゴールに選出されたと発表した。
選ばれたのは、第33節のスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのアーリークロスを利き足とは逆の左足で捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
28歳の日本代表アタッカーは、一昨季のウォルバーハンプトン戦、昨季のチェルシー戦に続いて、３シーズン連続の受賞。３度の受賞はなんと歴代最多タイだ。
この偉業達成に、ファンからは次のような声が上がった。
「これは凄いよ」
「割とゴラッソマシーンだよね」
「凄すぎる快挙だね」
「これは完全にワールドクラス」
「信じられない」
「逆足ダイレクトボレーでコースも良いからこれは凄かった」
「世界最高レベルの舞台で一貫してワールドクラスのゴールを生み出すのは信じられないほど素晴らしい」
「３年連続はさすがに凄すぎますね」
「日本歴代最高の選手やな」
「３年連続受賞は本当に異次元」
「三笘はもう“日本人選手として凄い”の枠を超えてる。普通にプレミアの歴史に名前を刻み始めてる」
日本代表のウインガーが、また新たな勲章を手にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】月間最優秀ゴールに選出された三笘のスーパーボレー弾
選ばれたのは、第33節のスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのアーリークロスを利き足とは逆の左足で捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
28歳の日本代表アタッカーは、一昨季のウォルバーハンプトン戦、昨季のチェルシー戦に続いて、３シーズン連続の受賞。３度の受賞はなんと歴代最多タイだ。
この偉業達成に、ファンからは次のような声が上がった。
「割とゴラッソマシーンだよね」
「凄すぎる快挙だね」
「これは完全にワールドクラス」
「信じられない」
「逆足ダイレクトボレーでコースも良いからこれは凄かった」
「世界最高レベルの舞台で一貫してワールドクラスのゴールを生み出すのは信じられないほど素晴らしい」
「３年連続はさすがに凄すぎますね」
「日本歴代最高の選手やな」
「３年連続受賞は本当に異次元」
「三笘はもう“日本人選手として凄い”の枠を超えてる。普通にプレミアの歴史に名前を刻み始めてる」
日本代表のウインガーが、また新たな勲章を手にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】月間最優秀ゴールに選出された三笘のスーパーボレー弾