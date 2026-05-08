「お金をドブに捨てるだけ」日本の“脱炭素一辺倒”はおかしい…大手企業の方針転換に見るこれが現実
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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「脱炭素なんてお金をドブにすてるだけ！日本企業も気づいた！？石油・天然ガスの重要性！」を公開した。動画全体で竹田氏は、世界の潮流から遅れて脱炭素政策に固執する日本の現状に懸念を示し、国内大手企業が事業方針を大転換した事例を挙げながら、エネルギー政策のあり方について鋭く提言している。
動画の序盤、竹田氏は「温暖化防止とかいうのが全く意味がないことだというのは、これ大学生の時から言い続けてきているんですよ」と切り出し、欧米ではすでに脱炭素政策の無意味さが認識され始めていると指摘。一方で、日本がいまだに「脱炭素一辺倒」であることに疑問を呈した。
続けて、資源開発国内2位の石油資源開発（JAPEX）に関する新聞記事を取り上げ、「原油・ガスの生産量を4倍にする方針を発表した」というデータを示しつつ解説した。記事によれば、アメリカやイスラエル、イランの軍事衝突による地政学リスクの高まりを受け、同社は脱炭素を強調していた従来の経営方針を見直すという。竹田氏はこの動きに対し、「ついに日本企業も気づき始めましたね」と語り、エネルギー安全保障の観点から現実的な判断を下した同社の姿勢を高く評価した。
さらに、脱炭素政策の本質について「そのお金をドブに捨てるだけですからね」「何の効果もないわけですから」とバッサリ。「世界中が撤退しているのに日本だけが突っ込もうとしているわけですから」と、国内の風潮に対する強い危機感をあらわにした。
最後には、今回の大きな決断が他企業にも波及することを期待し、「是非ね多くの会社がこのJAPEXにね、追従してほしいですよね」と呼びかけた。その上で、「脱炭素なんてバカなことはほんとやめたほうがいいですよ」と言い放ち、日本のエネルギー政策に対する抜本的な見直しの必要性を訴えて動画を締めくくった。
動画の序盤、竹田氏は「温暖化防止とかいうのが全く意味がないことだというのは、これ大学生の時から言い続けてきているんですよ」と切り出し、欧米ではすでに脱炭素政策の無意味さが認識され始めていると指摘。一方で、日本がいまだに「脱炭素一辺倒」であることに疑問を呈した。
続けて、資源開発国内2位の石油資源開発（JAPEX）に関する新聞記事を取り上げ、「原油・ガスの生産量を4倍にする方針を発表した」というデータを示しつつ解説した。記事によれば、アメリカやイスラエル、イランの軍事衝突による地政学リスクの高まりを受け、同社は脱炭素を強調していた従来の経営方針を見直すという。竹田氏はこの動きに対し、「ついに日本企業も気づき始めましたね」と語り、エネルギー安全保障の観点から現実的な判断を下した同社の姿勢を高く評価した。
さらに、脱炭素政策の本質について「そのお金をドブに捨てるだけですからね」「何の効果もないわけですから」とバッサリ。「世界中が撤退しているのに日本だけが突っ込もうとしているわけですから」と、国内の風潮に対する強い危機感をあらわにした。
最後には、今回の大きな決断が他企業にも波及することを期待し、「是非ね多くの会社がこのJAPEXにね、追従してほしいですよね」と呼びかけた。その上で、「脱炭素なんてバカなことはほんとやめたほうがいいですよ」と言い放ち、日本のエネルギー政策に対する抜本的な見直しの必要性を訴えて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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