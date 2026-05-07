お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満(34)が、6日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身の食事事情について語った。

現在、体重が195キロだという肥満。「めっちゃ食うんです。“1日何食なの？”ってよく聞かれるんですけど、一応3食って答えてたんです。でも“3食でそんなに太るのか”って言われてだんだん自分も自信がなくなってきて、一回レコーディングダイエットしてみようと思って」と食べたものをメモして食事を管理するレコーディングを行ってみたと切り出した。

「朝、家でご飯食べるんです。現場行って楽屋でロケ弁食べて、収録終わって11時に一回家帰るんですよ。そこでコンビニでご飯買って食べるんです。これを俺、朝食1回と捉えてる。朝6時から11時まで長い朝食を1回摂ったっていう感覚」と、食事内容をさらりと語ると、共演者は「えっ…」と目を見開いて絶句状態。

ゲストの的場浩司も「11時っていうのは夜じゃなく朝？やべぇ、お前ホンモノだな！！」と大興奮だった。

続けて肥満は「3食だと思ったら12食ぐらい食べてた」1日の食事スケジュールと内容を公開。共演者からは「こんな食べてるの！？」「そら太るわ」と驚きの声が上がった。