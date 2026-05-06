世界に一つだけの“バッグ”に！【3COINS】アレンジ自在で楽しめる♡「カスタムトート」

ちょっとしたお散歩のお供やサブバッグとして、なにかと役立つトートバッグ。気軽に取り入れられるアイテムだからこそ、洋服では選びにくい個性派デザインに挑戦するのもおすすめです。中でも【3COINS（スリーコインズ）】のトートバッグには、自分好みにカスタムできるちょっと特別なアイテムが登場中。世界にひとつだけのバッグを作って、推し活やレジャーをもっと楽しむキッカケにしてみて！

自分好みの装飾をつけられて推し活にぴったり

【3COINS】「メッシュカスタムトートバッグ」\880（税込）

付属紐を好きなところに結んで、リボンのようにつけられるメッシュバッグ。バッグ本体に直接穴を開けずに、気楽にカスタムできるところが魅力です。もちろん付属の紐だけでなく、自分の好きなアクセやチャームをつけるのもおすすめ。メッシュ素材が軽やかで、これからの季節にぴったりな一品です。

ファミリーでも楽しめる塗り絵の仕様が◎

【3COINS】「塗り絵トートセット」\550（税込）

自分で色を塗って塗り絵を仕上げる、遊び心たっぷりのトートバッグセット。付属のペンで好きなカラーをのせるだけで、世界にひとつのバッグが完成します。作る段階から楽しめるから、ファミリーや友人同士での時間にもぴったり。完成後はそのまま使える実用性も魅力です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。