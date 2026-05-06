神田愛花、休養中の夫・日村勇紀と一緒に“やっていること”明かす「夫婦円満になるから」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、6日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。休養中の夫・バナナマンの日村勇紀（53）について言及した。
【写真あり】「裸に見える？」キュートな衣装の神田愛花
夫婦円満のために取り組んでいることを聞かれ、「うちはね、今おうちでゲームやってましてね」「『龍が如く』っていうゲームをやって、沖縄で釣りやってるんですよ」と説明。「私が現実的に釣りやるんですよ。で、夫がどうしても魚を追っちゃうのよね。だから、追うんじゃなくて迎え撃てっていうのをやってます。餌を前に置いとかないと」と熱心に伝えた。
するとMCのハライチ・澤部佑は「何を聞いたんでしたっけ？」とツッコミ。共演者が「夫婦円満の秘訣ですよね」「『龍が如く』の釣りの話」などとフォローを入れると、神田は「夫婦円満になるから一緒にやる。一緒にやってるから円満になる」ときっぱり回答した。
日村については4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。
【写真あり】「裸に見える？」キュートな衣装の神田愛花
夫婦円満のために取り組んでいることを聞かれ、「うちはね、今おうちでゲームやってましてね」「『龍が如く』っていうゲームをやって、沖縄で釣りやってるんですよ」と説明。「私が現実的に釣りやるんですよ。で、夫がどうしても魚を追っちゃうのよね。だから、追うんじゃなくて迎え撃てっていうのをやってます。餌を前に置いとかないと」と熱心に伝えた。
日村については4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。