【モンスターハンターワイルズ】 2月28日 発売 価格：9,900円～

ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズの最新作として、2025年2月28日に発売された「モンスターハンターワイルズ」。リリース当初はボリューム不足や最適化周りで賛否がわかれていたが、多くのアップデートを重ねたことで現在では非常に快適にプレイでき、進化したアクションと本作ならではのストーリーによって、遊びごたえのある作品となっている。

さらに2026年2月には「モンスターハンターワールド：アイスボーン」や「モンスターハンターライズ：サンブレイク」のような“大型拡張コンテンツ”の制作を正式発表。夏頃に続報が公開予定となっており、これを機に「モンハンワイルズ」に復帰しようと考えているハンターの方も多いはずだ。

そこで本稿では、大型拡張コンテンツの発表前にやっておきたい「モンスターハンターワイルズ」の最新コンテンツを紹介。ハンターランク100までの道のり、沼にハマるエンドコンテンツなど、一度「モンハンワイルズ」を離れてしまったハンターも最前線へ復帰して、大型拡張コンテンツに向けて準備を始めよう。

目指せHR100！追加されたコンテンツを全て解放しよう

【『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデート 紹介映像】

本稿では「上位ストーリーのラスボス」をクリアした直後を想定した内容でお届けしていく。上位の「アルシュベルド」を討伐した直後で、ハンターランク（以降、HR）でいえば40前後といえばわかりやすいだろう。恐らくこの辺りでひとしきり「モンハンワイルズ」に満足し、別のゲームに移っていたハンターが多いかと思う。

まず大筋として目指す目標は、自身のHRを“100以上”にすることだ。発売後に追加されたコンテンツの中には、一定のHRを要求するものが含まれており、その最大値が100なので、HR100まで上げてしまえば全てのコンテンツが解放される。上位ストーリーのクリア直後から換算すると、少し長い道のりに見えるかもしれないが、アルシュベルド討伐後すぐに解放されるものも多く存在するので、新要素を順番に楽しんでいれば自然と上げられるはずだ。

最初は大型アップデートで追加されたモンスター「タマミツネ」、「ラギアクルス」、「セルレギオス」などを狩猟できるエクストラミッションから始めるのがオススメ。追加で新要素が解放されるHR50を目指しながら、新モンスターと戯れながら今一度操作感や自身の装備を見直してみよう。

上位「アルシュベルド」討伐後状態ならすぐに遊べる追加モンスターたち

HR50になると、下位ストーリーのラストを飾った「ゾ・シア」と再戦する追加ストーリーに挑める。また「ゾ・シア」の討伐後は「歴戦個体」を超えた「歴戦王」の名を持つ超強力な「レ・ダウ」と「ウズトゥナ」にも挑戦可能となる。

体感としては、復帰直後だと「ゾ・シア」は既存装備のままでも何とかなるレベルだが、歴戦王の2体に関しては桁違いの強さとなるので苦戦を強いられるだろう。このタイミングで一度装備を整え、討伐するモンスター専用の武器防具を新調する“モンハンらしい”フェイズを楽しもう。

上記3種のモンスターはそれぞれ防具も優秀であり、特に「歴戦王」達を討伐することで各種生産が可能となる「γ」系統の防具は、グループスキルである「ヌシの魂」が超強力なので、ぜひこのタイミングで揃えておきたい装備だ。

【上位「ゾ・シア」】【歴戦王レ・ダウ/ウズトゥナ】【γシリーズの防具】

「歴戦王」からしかドロップしない素材で作成可能な「γ」系統の防具を3つ装備していれば、グループスキル「ヌシの魂」を発動でき汎用性も抜群だ

次に大きなイベントが発生するのはHR100以上となる。「歴戦王」に四苦八苦していれば自然とランクは上がっていくと思われるが、装備が揃って「歴戦王」も楽勝になったハンターも出てくるだろう。そこで、次はHRを上げながらエンドコンテンツで必要となる各種素材を効率よく収集できるクエストを紹介しよう。

一つ目は防具の強化に必要な「鎧玉」を効率よく稼げるイベントクエスト「天滄無窮」だ。「ラギアクルス」と歴戦個体「リオレウス」を同時に狩猟するクエストとなっており、1回のクリアで大体4～5個の「重鎧玉」を獲得する事ができる。

現状の防具強化は勿論ながら、HR100を超えると防具をさらに強化できる「限界突破」が可能になるので「鎧玉」はあるだけ困らない。クエストの難易度もそこまで高くなく、ラギアとレウスの素材を売却すれば金策にもなるので、とりあえずここを周回するのがオススメだ。

【天滄無窮】

次にオススメのクエストは「極熱重鎧グラビモス」だ。一体の「グラビモス」を狩猟するクエストとなっており、料理に必要な追加素材や各種「お食事券」を通常のクエストよりも多く収集できる。

また「グラビモス」は水属性のガンナー装備であれば爆速で周回できるので、様々な効率面を踏まえて“一番コスパの良い”相手だ。時期限定で配信されていたクエストだが、現在は周回も可能になったので煩わしさを感じずにHRを上げたいハンターはこのクエストを利用するのが良いだろう。

【極熱重鎧グラビモス】

武器防具が揃っていればソロでも2～3分で周回が可能なお手軽クエストだ

先述の2つは周回を目的としたクエストだが、このほかにもHR50以上になると、アップデートで追加されたコラボミッションが解放されるのであわせて攻略するのがオススメだ。

特に、特殊な攻撃モーションや装備を楽しめる「ストリートファイター6」コラボ、強力なコラボモンスター「オメガ・プラネテス」を狩猟できる「ファイナルファンタジーXIV」コラボは必見の内容となっている。周回と合わせてコラボコンテンツも網羅していけば、HR100は意外とあっさり達成できるだろう。

より高難度な狩猟が楽しめる！ HR100で解放される最強モンスターたち

【『モンスターハンターワイルズ』×『ストリートファイター6』スペシャルコラボ映像】【「ファイナルファンタジーXIV」コラボ】

HR100に到達すると、本作の最強モンスターたちの狩猟が解禁。ストーリー本編でも大活躍した「ヌ・エグドラ」、「ジン・ダハド」、「アルシュベルド」が歴戦王として再登場し、より一層高難度の狩猟アクションを楽しめる。

この3匹の歴戦王に関しては、正直「レ・ダウ」や「ウズ・トゥナ」とは比にならない難易度となっており、適当に挑もうものなら全くクリアできない難易度となっている。ここでもしっかり各種モンスターに対応した装備を新調するフェイズが挟まれるので、やり応えを感じられる。

もちろん歴戦王なので、それぞれ「γ」系統の防具が新たに登場し、この後のエンドコンテンツに挑める強力なものも存在するのでしっかり狩猟しておきたいところだ。

【HR100から解放される「歴戦王」】

歴戦王らしい苛烈にパワーアップした攻撃はもちろん、「ジン・ダハド」は相変わらず多種多様なギミックと圧倒的体力で圧殺してきたり……

「ヌ・エグドラ」は近くにいるだけでスリップダメージを受けるなど、豊かな強さでハンターを悩ませてくれる

そんな「歴戦王」達と並んでついに登場するのが、現状本作の最強ボスと言っても過言ではない「ゴグマジオス」だ。他の追随を許さない圧倒的な体力と攻撃力、3段階存在するステージ＆形態ギミックの変化、まともな火属性と竜属性の武器が無ければ話にならない固有能力などなど……、初見だと驚く要素がこれでもかと詰め込まれたモンスターとなっている。

正直に申し上げると、筆者は前情報なしでこのモンスターに挑んだので、2日間しっかりこのモンスターと向き合うことになった。だが、本作のフィナーレを飾るにふさわしいストーリー演出の数々が待っているので、ぜひ復帰した際には一つの区切りとして「ゴグマジオス」の討伐を目指して頑張ってほしい。

【ゴグマジオス】

数々の初見殺しを経てラストスパートに差し掛かった際に流れる“あのBGM”…！ 討伐した際の感動が凄まじいのでぜひ前情報なく挑んでほしい

巨戟アーティア＆神おま厳選！クリア後は沼るエンドコンテンツが待ってるぞ！！

「ゴグマジオス」を討伐すると、現状の「モンハンワイルズ」におけるストーリー要素は全てクリアした状態となり、以降はエンドコンテンツを自由に周回する形になる。

好きな装備編成でビルドを楽しんだり、使ってこなかった武器を改めて使ってみたりなど、これまでと同じように「モンハン」らしい楽しみ方ができるだろう。また最高レベルである「☆10」の歴戦王クエスト、特殊なネームプレートを入手できる超高難易度クエストも待ち受けており、沼れるコンテンツは盛りだくさんだ。

【☆10クエスト】

ちなみに筆者もこれらのクエストはまだクリアできていない。最初の「ゴグマジオス」であんなに大変だったのに、さらに強力な「ゴグマジオス」が待ち受けてるってマジ……!?

そんな中で本作のやり込み要素となるのが、最強武器である「巨戟アーティア」の作成と強力な「護石」の入手だ。まず「巨戟アーティア」は「ゴグマジオス」から入手できる「巨戟変異パーツ」を用いて「アーティア武器」を強化する事で生まれる武器だ。

元々の「アーティア武器」の性質である自由なスロット枠、属性値や攻撃力のカスタマイズ性はそのままに、武器自体に「シリーズスキル」や強化された「復元ボーナス」を新たに付与できる。一度作成した「巨戟アーティア」は素材をもう一度消費する事で「復元ボーナス」の種類を固定したまま、能力の再抽選もでき、この強化を繰り返す事でお目当てのスキルと能力を秘めた最強武器を生み出すのが一つのやり込み要素となっている。

純粋に一つの「巨戟アーティア」を生み出すのに「巨戟変異パーツ」の収集と金策、アーティア武器を強化するための「ヒヒイロカネ」系統の素材確保などが必要なので、かなりの長い道のりを覚悟して最強武器を目指すことになるだろう。

【巨戟アーティア】

筆者が「ゴグマジオス」を初討伐後に一旦手元に残そうと思った「巨戟アーティア」がコチラ。「レ・ダウ」のシリーズスキルとそこそこの復元ボーナスがあるので、属性武器としてはそんなに悪くなさそうだ

次に並行して行なうのが、強力なスキルとスロットを持った「鑑定護石」の収集だ。初期バージョンだと基本的に生成で入手していた「護石」だが、Ver.1.021より難易度「☆9」以上のクエストをクリアした際に入手できる「光るお守り」から強力な「鑑定護石」が出現するようになっている。生産「護石」と異なりランダムで複数の武器スキル、防具スキル、装飾品スロットが付与されるので、物によっては今までにない強力なビルドを構築できるようになったのだ。

ランダム要素が強いので周回必須のコンテンツになるのだが、強さを求めてひたすら狩猟し続ける姿は「モンハン」シリーズの伝統と言ってもいい光景だ。「巨戟アーティア」と合わせて、最強の装備一式を目指すのに必要不可欠な要素なので、しっかりエンドコンテンツとして楽しめるだろう。

【光るお守り/鑑定護石】

低レアリティでも通常の護石と比べて破格の性能！ ここから沼が始まったなと思わせてくれる

GWがチャンス！ 大型拡張コンテンツに向けて準備を始めよう

ここまで大型拡張コンテンツの発表前にやっておきたい「モンスターハンターワイルズ」の最新コンテンツを紹介してきた。実は筆者も上位クエストの「ゾ・シア」を攻略して一度本作から離れていたのだが、今回改めてプレイすると追加コンテンツの多さに度肝を抜かれた。

現在は最強装備を目指して日夜周回しながら高難易度クエストに挑戦しているが、尋常ではないほどのやり応えと「モンハン」シリーズらしい“沼”を楽しめている。夏に予定されている大型拡張コンテンツの正式発表が楽しみで仕方がない。

一度「モンハンワイルズ」を離れてしまったハンターは、ぜひこのゴールデンウィークに「禁足地」へ赴き、大型拡張コンテンツに向けて準備を始めてほしい。

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