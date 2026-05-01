豊川悦司、8か月ぶりインスタ投稿で短髪ショット披露「渋くて格好いい」「ダンディの極み」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の豊川悦司が4月30日、自身のInstagramを更新。久しぶりの投稿で短髪姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】64歳大物俳優「ダンディの極み」と話題の最新ショット
豊川は「Little by little．」とコメントし、8か月ぶりにInstagramを投稿。黒のダブルスーツにストライプのシャツ、ネクタイを締めたフォーマルな装いを公開した。これまでは長めのヘアスタイルが定着していたが、短く切り揃えられたヘアにサングラスを合わせた、貫禄ある姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「更新嬉しい」「短髪もすごくお似合いです」「大人の色気が溢れてる」「本当に渋くて格好いい」「ダンディの極み」「いつ見てもエレガント」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆豊川悦司、8か月ぶりインスタ投稿で短髪ショット披露
豊川は「Little by little．」とコメントし、8か月ぶりにInstagramを投稿。黒のダブルスーツにストライプのシャツ、ネクタイを締めたフォーマルな装いを公開した。これまでは長めのヘアスタイルが定着していたが、短く切り揃えられたヘアにサングラスを合わせた、貫禄ある姿を披露している。
◆豊川悦司の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「更新嬉しい」「短髪もすごくお似合いです」「大人の色気が溢れてる」「本当に渋くて格好いい」「ダンディの極み」「いつ見てもエレガント」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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