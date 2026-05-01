タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズから、「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」（7種 7種類のうち、どれか1種類が入っている）を、6月27日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部コンビニエンスストア、雑貨店、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。同商品は順次海外でも展開を予定している。





「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」は、集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾。植毛された髪の毛、左を向いた瞳など、通常のリカちゃんの特徴を取り入れ、洋服の着脱も可能。約7cmサイズのミニドール（通常の「リカちゃん」の約1／3サイズ）のため、ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先や外出先で写真を撮ったり、それぞれの工夫で楽しむことができる。ミステリーボックス仕様で、どのキャラクターが入っているかは開封するまでのお楽しみ。

「平成女児」カルチャーでも注目を集める「サンエックスユニバース」とコラボレーションすることで、当時を新鮮に感じる世代から、懐かしんでもらえる世代まで多くの人に手に取ってもらいたい商品になっている。





「ぷちリカちゃん」シリーズは今年2月に発売を開始し、第1弾は、計画比約8倍という想定を大きく上回る販売動向で、同社ECサイトでは予約開始から2日で完売となり大きな反響を呼んだ。初めてリカちゃんを購入した人や、子どもの頃に遊んで以来久しぶりに購入した人など、ぷちリカちゃんをきっかけに幅広い人に「リカちゃん」を楽しんでもらっている。第2弾以降も様々なキャラクターとのコラボレーションを予定しており、子どもはもちろん、国内外の“キダルト”（アソビ心を持つ大人）に向けて日本発の着せ替え人形「リカちゃん」の魅力を発信していく考え。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］6月27日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp