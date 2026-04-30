東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」のレストラン「カシュカシュ」にて提供されている、朝食ビュッフェで不動の人気を誇る「フレンチトースト」がリニューアル。

パンの選定から調理工程までをこだわり、まるでプリンのようにとろける極上の口どけを実現した、翌朝が待ち遠しくなる、特別なモーニング体験が楽しめる一品です☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」フレンチトースト リニューアル

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階レストラン「カシュカシュ」

提供時間：7:00〜10:00（ラストオーダー9:30）

浦安ブライトンホテル東京ベイの朝食ビュッフェで不動の人気を誇る「フレンチトースト」が、2026年春にリニューアル！

「最高の朝のスタートを」というシェフの想いをのせて、パンの選定から調理工程までをこだわり、フレンチトーストでありながら、まるでプリンのようにとろける極上の口どけを実現しています。

大人も、子供も翌朝が待ち遠しくなる、特別なモーニング体験が楽しめる一品です。

今回のリニューアルは「お客様に最高の朝をスタートしてほしい」という料理長・菊川晋平氏の想いから実現。

目指したのは、これまでの“ふわとろ”食感を凌駕する、「プリンのような圧倒的なとろり感」です。

こだわりポイント1）パン選び

理想の食感を追求し、土台となるパンから見直し。

新たに採用されたのは、耳まで柔らかく生地にメープル風味のシロップが練りこまれているラウンドパンです。

噛むたびにほのかな甘みと豊かな香りが広がります。

こだわりポイント2）丸一日かけた「じっくり浸透」と「徹底した温度管理」

卵液がパンの芯までしっかり行き渡るよう、丸一日じっくりと漬け込んだフレンチトースト。

厨房では提供直前までスチームオーブンの中でベストな状態をキープしているのも特徴です。

ビュッフェ台には「常に最高の状態で召し上がっていただきたい」という想いから、あえて少量ずつこまめに提供されています。

3. 仕上げの魔法「溶かしバター」

提供の直前、仕上げに「溶かしバター」を一塗り。

このひと手間が、芳醇な香りとワンランク上のコクを演出します。

シェフのおすすめ

フレンチトーストをお皿にのせたら、すぐにお席で味わうことがレストラン「カシュカシュ」料理長・菊川晋平氏のおすすめ。

できたてのフレンチトーストのとろり食感とおいしさは格別です。

人気朝食ビュッフェの主役「フレンチトースト」が、まるでプリンのような“究極のふわとろ食感”へリニューアル。

浦安ブライトンホテル東京ベイのレストラン「カシュカシュ」にてリニューアル提供されている「フレンチトースト」の紹介でした☆

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