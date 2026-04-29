セサミストリートがサンキューマートに登場！390円で買える推し雑貨28選

大人気キャラクターが勢揃いする『セサミストリート』の限定雑貨が、サンキューマートに登場♡ALL390円（税込429円）というプチプラで手に入るのが魅力です。今回のシリーズは、90年代アメリカを感じさせるストリートテイストのデザインがポイント。日常使いしやすいアイテムが揃い、持つだけで気分が上がるラインナップに注目です♪

レトロポップな全28アイテム

セサミストリートの人気キャラクター「エルモ」「クッキーモンスター」はもちろん、「オスカー」や「アビー」も登場。

全28アイテムは、パープルをアクセントにしたストリート感のあるデザインで、どこか懐かしくも今っぽい雰囲気が魅力です。

価格はすべて390円（税込429円）。一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）と、まとめ買いしたくなるお得感も嬉しいポイント。

クッションや洗濯ネットなどの生活雑貨から、アームカバーやキャップなどのファッションアイテムまで幅広く展開されています。

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日常使いできる可愛い小物

ふわふわ巾着／ダイカットポーチ／ティッシュポーチ

価格：各390円（税込429円）

持ち歩きにも便利な小物アイテムも充実しています。

やわらかな手触りのティッシュポーチは、ポケットティッシュ収納＋小物入れとしても活躍。アビーをデザインしたアイテムも多く、フェミニンな可愛さが好きな方にもおすすめです。

さらに、デコレーションにぴったりなステーショナリーもラインナップ。

フレークステッカー（48枚入）／ホログラムステッカー

価格：390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

キラキラ輝くホログラム仕様は、スマホや手帳を一気にポップに仕上げてくれます♪

販売情報と購入方法

WEB先行予約：2026年4月17日（金）12:00～公式オンラインショップにて受付開始

※各商品上限数に達し次第受付終了

店頭販売：2026年5月中旬より、全国のサンキューマート店舗にて入荷次第販売開始

※地域・店舗により販売時期が異なります

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

推しキャラを日常に♡

390円でここまで可愛いアイテムが揃う今回のコレクションは、見逃せない内容です。

レトロなストリート感とキャラクターの愛らしさが絶妙にマッチし、毎日のコーデやお部屋を楽しく彩ってくれます。

気軽に取り入れられるプチプラ雑貨で、あなたの“推し活”をもっと楽しんでみてくださいね♡