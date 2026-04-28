値下げじゃないのに“990円”！？【しまむら】コスパ最強な「高見えキャミ & ベスト」

Tシャツ1枚だと、なんだかコーデが寂しい……そんなときに役立つのが、さっと1枚重ねるだけで華やかになれるキャミソールやベスト。【しまむら】なら税抜990円でも手に入るから、気軽に取り入れることができそうです。もちろんただプチプラなだけではなく、シルエットやデザインで高見えを狙えるアイテムが揃っている様子。季節の変わり目にも役立ちそうなキャミ & ベストを、ぜひチェックしてみて。

揺れるフォルムで華やかに決まる

【しまむら】「ストライプイレヘムキャミ」\1,089（税込）

動きのある裾デザインが、コーデに華やかさをプラスしてくれるキャミソール。爽やかなストライプ柄で、いつものTシャツに重ねるだけでもフレッシュな印象に仕上がります。切り替えからふわりと広がるシルエットで、さりげなく体型カバーが狙えるのもポイント。後ろゴムで着やすさにもこだわりつつ、この価格で手に入るのは、しまむらならではかも。

愛らしいかぎ編みで高見えも狙える

【しまむら】「ビスチェ」\1,089（税込）

品のあるかぎ編みデザインが、コーデにやさしい表情をプラスしてくれるビスチェ。形はすっきりとしているから、甘くなりすぎず好バランスに仕上がります。ホワイト基調の柔らかなコーデだけでなく、カラーTシャツやデニムスカートに合わせてラフに着こなすのもおすすめ。こちらも1,000円台で手に入るから、気分を変えたい時の候補におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@mguu__m様

@aiii__13k様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。