韓国フランチャイズ店「サムチョくブンシク」で注文したトッポッキからゴキブリが出てきたが、一部の返金で済まされたという主張があった。

24日、SNSには「サムチョくブンシクでデリバリー注文した食べ物からゴキブリが出てきたが、トッポッキの料金だけが払い戻された」という投稿があった。

作成者Aさんは「店側がトッポッキの分だけ払い戻し処理をした。納得できない。私の一日を返せ」とし、写真も掲載した。公開された写真にはトッポッキの上に大きなゴキブリ1匹が見える。調理の過程で異質物が混入したと推定される。

ネット上では「熱いトッポッキの汁にポンテギ（茹でた蚕のさなぎ）のように煮込まれている。ぞっとする」「どこの支店なのか。昨日注文して食べたのに」「いくら外部混入でもこれほど大きければ気づくべき」などと非難の声が続いた。

波紋が広がると、サムチョップンシク側は公式SNSで「当店のご利用にあたり、衛生問題でお客様に多大な不快感と失望を与えた点について心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。続いて「内容を確認した直後、当該店舗は直ちに営業を中断し、現在、専門業者による防疫の実施とともに店舗全般に対する衛生点検および原因究明を進めている。払い戻しおよび追加補償関連の案内のために連絡中で、最後まで責任を持って対応する」とし、全店舗の再整備と教育システム強化を約束した。