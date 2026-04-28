GWは六本木で全米の″バーガーの祭典″を体感！BLT STEAKで「バーガーマンス2026」開催
BLT PRIMEは5月1日〜31日、本場アメリカの食文化を体現するイベント「バーガーマンス2026」を、ニューヨーク発のステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」にて開催する。
アップルコブラーバーガー
アメリカで5月に行われる食の祭典に着想を得た同イベントは、今年で4回目を迎える。最高級プライムグレードビーフ100%のパティをステーキ専用釜で焼き上げた、専門店ならではの本格バーガーを味わえる。
今年は「アメリカ各地の食文化の再構築」をテーマに4種類の個性的なハンバーガーを用意する。伝統菓子をアレンジした「アップルコブラーバーガー」は、アップルコンポートと、ザクザクとしたジンジャークランブルが生み出す甘じょっぱさがポイント。
「コルビージャックチーズバーガー」は、コク深いコルビージャックチーズに、自家製キャンディハニーベーコンを組み合わせた。
コルビージャックチーズバーガー
「プルドポークバーガー」は、柔らかくほぐしたポークにコールスロー、濃厚なチェダーチーズとBBQソースがおりなすワイルドな味わいが楽しめる。
プルドポークバーガー
「ブラッケンドフィッシュバーガー」は、脂ののった銀ダラを奥深いスパイスで焼き上げサンドした。
ブラッケンドフィッシュバーガー
価格は各2,600円。ランチタイムにはコーヒーが付く。
アップルコブラーバーガー
アメリカで5月に行われる食の祭典に着想を得た同イベントは、今年で4回目を迎える。最高級プライムグレードビーフ100%のパティをステーキ専用釜で焼き上げた、専門店ならではの本格バーガーを味わえる。
「コルビージャックチーズバーガー」は、コク深いコルビージャックチーズに、自家製キャンディハニーベーコンを組み合わせた。
コルビージャックチーズバーガー
「プルドポークバーガー」は、柔らかくほぐしたポークにコールスロー、濃厚なチェダーチーズとBBQソースがおりなすワイルドな味わいが楽しめる。
プルドポークバーガー
「ブラッケンドフィッシュバーガー」は、脂ののった銀ダラを奥深いスパイスで焼き上げサンドした。
ブラッケンドフィッシュバーガー
価格は各2,600円。ランチタイムにはコーヒーが付く。