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YouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】山口市/炭火で極まる黒毛和牛！自分流にカスタムする至福の焼肉ランチ」と題した動画を公開した。動画では、グルメライターのひろろー氏が山口市の「炭火焼肉じゅうじゅう亭 フジグラン山口店」を訪れ、自分好みにカスタマイズできる贅沢な焼肉ランチを堪能する様子が収められている。



同店は、2000年11月に「プルヒャンギ」として産声を上げ、リソウグループ2店舗目として長く愛されてきた名店。2025年7月のリニューアルを経て、地域に根差した店舗づくりをさらに進化させた。最大の特徴は、グループ唯一の「炭火焼肉店」であること。セントラルキッチンから毎日届く新鮮な黒毛和牛を、炭火の強力な遠赤外線で焼き上げる。これこそが、同店でしか味わえない贅沢な楽しみ方だ。



ひろろー氏は、メインのお肉とセットメニューを自由に組み合わせるランチから「焼肉ランチA」を選択。牛ウデの希少部位「クリミ」の赤身肉に、スンドゥブチゲを合わせた。炭火でさっと焼き上げた赤身肉を一口食べると「何もつけなくてもお肉の甘みがダイレクトに来る」と絶賛。あらかじめタレを絡めて薄切りにされたクリミと、炭火の香ばしさが最高にマッチし、「この『何もつけずに旨い』というのは本物」と語った。



さらに、魚介と豚肉の旨味が溶け出したスンドゥブチゲや、追加注文した黒毛和牛のカルビも堪能。「口に入れた瞬間に甘い脂がじゅわ～っと広がって、あっという間に溶けてなくなった」と、至福の表情でご飯をかき込んだ。



動画の最後でひろろー氏は、同店の自由度の高いランチメニューについて「自分だけの『最強ランチセット』を作れるのが本当に楽しい」と総括。良質なお肉と炭火焼肉の真髄、そして細やかなおもてなしが融合した同店は、自分へのご褒美ランチとしてぜひ訪れたい一軒である。