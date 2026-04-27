24年1月から新NISAがスタートして2年半。投資で大儲けしたという人がいる一方で、株はおろか新NISAにも怖くて手が出せない人も多い。

いったいどうすれば、インフレの脅威におびえずに投資で成功できるのか？

いま、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が『お金の大学』の両学長に絶賛されベストセラーとなっている。

今回は、「読むと人生が変わる」「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている新時代の投資の古典『JUST KEEP BUYING』をライターの小川晶子氏に読み解いてもらった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

つきまとうお金の不安はいつまで？

「今月のクレジットカード使いすぎちゃった。足りない分をどうやりくりしようか」

「子どもの教育費が思った以上にかかりそう……」

「将来、年金では足りなそうだからもっと貯蓄しないと。いくら必要なんだろう？」

生活する中で、ちょっと油断するとすぐに出てくるのが「お金の不安」だ。

お金の不安とは無縁です！ という人はめったにいないだろう。

大富豪だって、お金を持っているなりに不安を抱えているものなのだ。上を見ればキリがないし、お金がなくなることには恐怖がある（と想像する）。

なるべく不安をなくし、自分の人生に集中したい。

必要な資産を築く「揺るぎない哲学」とは？

お金の不安から逃れるための王道は「自分に必要な資産を築くこと」である。

特別な能力があるから常に必要なお金を生み出せるとか、困ったときにお金を出してくれる友人が世界中にいるといったことでもいいかもしれないが、それはハードルが高すぎる。

誰もができる王道ルートは、

働いてお金を稼ぎ、貯金して、それを投資に回して資産を築く

というものだ。

そして、不安にならないために大事なのは、揺るぎない「哲学」を持っていることである。

「トレンドを敏感にキャッチして投資先を乗り換えよう」

「安いときに買って、高いときに売ろう」

「こういう予測に基づいて投資行動をしよう」

さまざまな情報があふれているが、いちいち反応していたら不安は消えないどころか増大してしまう。

「このやり方で合っているのか？ もしかしたら間違っていて、大損するのでは？」

不安にさいなまれ、お金に執着することに時間を使うようになったら意味がない。

お金の不安をなくし、幸せに生きるために資産を築こうとしているのだから。

世界一シンプルな投資哲学「JKB」って？

日本で23万部のベストセラーとなっている『JUST KEEP BUYING』は、これ以上ないシンプルな投資哲学を語っている。略して「JKB」だ。

その投資哲学とは、タイトルにあるように「JUST KEEP BUYING」。「ただ買い続けなさい」ということだ。

データサイエンティストである著者のニック・マジューリは、こう言っている。

富を築くためになにより重要なのは、米国株をいつ買うかではなかった。

カギを握っていたのは、買い続けることだった。

企業価値評価（バリュエーション）の高低は問題ではなかった。

強気市場か弱気市場かも問題ではなかった。

重要なのは、とにかく株を買い続けることだったのだ。

（――『JUST KEEP BUYING』p.13-14）

あまりにもシンプル！ だが、結局これが最強なのである。

100年以上にも及ぶ信頼性の高いデータに裏打ちされた事実により、「ただ買い続ける」ことが簡単に富を築く投資アプローチだとわかっているのだ。

主要な投資プラットフォームで取引手数料が限りなく低くなり、低コストでの分散投資ができるようになっている今は環境も万全。

歴史上最も簡単に実践できるようになっている。

今すぐやっておけば、老後の不労所得も万全。やらない手はない。

本書はデータの裏づけと、迷いようのないシンプルさでお金の不安を消してくれる。

お金の問題に時間を使い過ぎず、豊かな人生を送りたい人におすすめしたい一冊だ。

（本稿は、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』に関する書き下ろし特別投稿です）