コミック約296冊をスマートに。安定感と大容量を両立【山善】の本棚がAmazonに登場中‼
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連結して広がる、あなただけのライブラリー【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、部屋の広さを変えることなく、散らかりがちな本を一気に片付けられる薄型本棚である。本体の側板はわずか17センチメートルというスリムな設計で、視界を遮らずに圧迫感を劇的に緩和する。狭いワンルームや通路に設置しても、動線を妨げることなく整理整頓が可能だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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スリムな見た目以上に、その収納力は圧倒的である。コミックなら約296冊、文庫本なら約248冊をこれ一台に集約できる。
棚板は固定棚で耐荷重10キログラム、可動棚で6キログラムを誇り、約3センチメートル間隔で高さを調整できるため、収納物のサイズに合わせた無駄のない配置が実現する。また、奥行きを抑えつつも土台部分を長めに設計することで、安定性もしっかりと考慮されている。
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さらに、複数台を連結できる仕様となっており、蔵書の増加に合わせて収納力を拡張できる点も魅力だ。
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今なら上下連結補強パーツが付属しており、安全性もさらに高められている。本体重量は18キログラムと扱いやすく、住まいに溶け込む機能美を備えたこの一台は、暮らしの質を向上させる最良の投資となるだろう。整然とした美しい空間を手に入れるために、今すぐ導入したい一品だ。
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山善の本棚は、部屋の広さを変えることなく、散らかりがちな本を一気に片付けられる薄型本棚である。本体の側板はわずか17センチメートルというスリムな設計で、視界を遮らずに圧迫感を劇的に緩和する。狭いワンルームや通路に設置しても、動線を妨げることなく整理整頓が可能だ。
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