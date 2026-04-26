思わずホッコリする家族のワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「最高の子育てですね」「影響力すごいw」「ウルっとしちゃいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：片付けをしない1歳の女の子→『片付けおばけ』が現れ、大型犬を吸い込んでしまい…愛おしい『反応』】

おもちゃを片付ける女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。3兄妹は、とっても仲良し！この日は、おもちゃで遊んでいたそうです。

たくさん遊んだあとは、お片付け。ほのちゃんは、ぬいぐるみを棚に戻し始めました。ところが、ぬいぐるみの数が多すぎて、入りきらなかった模様。片付けは無理だと諦めたのか、一度しまったぬいぐるみも全部放り出してしまいました。

そのまま絵本を読もうとするほのちゃんに、ママとパパが「片付けしないとダメだよ」と諭します。

片付けおばけが出現！？

そこで、パパが体を張ってお片付けを後押しすることに。ブランケットを被り、ダンゴムシのようなおばけの姿になったのです。ノソノソと部屋に入ってきたおばけに、ほのちゃんも思わず困惑…。うにくん＆おからちゃんも、おばけのニオイを嗅いだり周りをウロウロしたりしていたそう。

しかし、おからちゃんは、おばけの正体がパパだと気が付いたようです。嬉しくなって、潜り込むようにモゾモゾとブランケットに入って行ったといいます。そんな光景を見ていたほのちゃんは、「おからちゃんが食べられた」と勘違いしてしまいました。

わんこを助けようとする姿に感動♡

おばけが怖くて躊躇していたほのちゃんですが、勇気を振り絞って近づいていきました。そして、「おからちゃんを返して！」と懇願したそうです。おからちゃんへの優しさが溢れる瞬間に、思わずホッコリ…♡

おからちゃんが無事救出されると、ママから「片付けないとおばけは帰らないよ」と説明されます。それを聞いて、慌てておもちゃを全部片づけたそう。パパが演じるおばけは、予想以上に効果があったようですね！

この投稿には「こんな両親の元に生まれたかった～」「おばけになった甲斐がありましたね」「素敵な家族の絆に感動しました」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。