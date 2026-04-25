ムカつく


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『“生きづまる”私たち』〜みわこの限界 後編　1話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜みわこの限界】

大手企業に勤めるたつやと結婚し、専業主婦となったみわこ。10歳の息子を育てながら家のことを切り盛りしていますが、夫はダメ出しをしたり、ため息をついたり。次第にみわこにだけでなく、息子にも意見するようになり…。

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いらっしゃいませ！


夫には「働きます」とだけ伝えて面接を受けた


不安は山積みだけども…


モチベーションがグングンあがる


見える景色がこんなに変わるなんて！


たかがパート仕事で浮かれやがって！


オレがフルタイムで必死で働いているから


オレの苦労も知らずに…！


オレへの態度が変わった気がする


目がオレを見ていない


あーくそムカつく


オレをバカにしやがって！


オレを見ていない妻


よその父親の話で盛り上がる息子


ごちそうさま


パパ元気なかったね


吉野課長…


ズキッ


でも本当はわかってる


オレは心底嫉妬している


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』