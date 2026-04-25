妻にも上司にも嫉妬が止まらない「オレの苦労も知らないくせに！」【“生きづまる”私たち〜みわこの限界 後編】（1）
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『“生きづまる”私たち』〜みわこの限界 後編 1話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
大手企業に勤めるたつやと結婚し、専業主婦となったみわこ。10歳の息子を育てながら家のことを切り盛りしていますが、夫はダメ出しをしたり、ため息をついたり。次第にみわこにだけでなく、息子にも意見するようになり…。
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【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』