苦手意識を覆す♡【高身長さん】に試してほしい「ガーリー服」着こなしテク
コンプレックスのせいで着たいお洋服を避けちゃう...そんなお悩みを解決！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、“ガーリーな服が似あわない”というお悩みを持つ高身長さんに試してほしい「似あわせテク」をご紹介します。これを参考にして、もっとおしゃれを楽しんでね♡
お悩みアンサーコーデ見本
コンプレックス→魅力へスイッチ！
コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡
Q. 背が高いから、ガーリーな服が似あわない......
A. 力強い印象を中和できる【小さめ柄】や【ミニトップス】で甘さを加えて
背の高い人は、ガーリーなお洋服もどこかクールな雰囲気になりがち。小ぶりな柄や、きゃしゃ見え+女みが叶うコンパクトなトップスを選べば無理のない、ほどよい甘さに仕上がる！
Cordinate スポと柄のあわせもオトナな着こなしに仕上がる♡
イエロー以外はモノトーンでまとめて脱カジュアル。がんばりすぎてない、ほどよい甘さをプラスできるドット柄に、女みをアピれるヒールでガーリーな雰囲気を演出。
Cordinate ロング×ハンパ丈の重ね着だってお手のもの
スカートにデニムパンツをレイヤードした、ガーリー初心者さんも挑戦しやすいコーデ。レーストップスやバレエスニーカーなど、さりげなく甘さを全身に散りばめて♡
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海