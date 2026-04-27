苦手意識を覆す♡【高身長さん】に試してほしい「ガーリー服」着こなしテク

コンプレックスのせいで着たいお洋服を避けちゃう...そんなお悩みを解決！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、“ガーリーな服が似あわない”というお悩みを持つ高身長さんに試してほしい「似あわせテク」をご紹介します。これを参考にして、もっとおしゃれを楽しんでね♡

お悩みアンサーコーデ見本 コンプレックス→魅力へスイッチ！ コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡

Q. 背が高いから、ガーリーな服が似あわない...... A. 力強い印象を中和できる【小さめ柄】や【ミニトップス】で甘さを加えて 背の高い人は、ガーリーなお洋服もどこかクールな雰囲気になりがち。小ぶりな柄や、きゃしゃ見え+女みが叶うコンパクトなトップスを選べば無理のない、ほどよい甘さに仕上がる！

Cordinate スポと柄のあわせもオトナな着こなしに仕上がる♡ イエロー以外はモノトーンでまとめて脱カジュアル。がんばりすぎてない、ほどよい甘さをプラスできるドット柄に、女みをアピれるヒールでガーリーな雰囲気を演出。 トラックジャケット 12,100円／アディダス プリーツスカート 7,920円／idem（アンティローザ）ストラップつきパンプス 10,900円／MANGO ソックス／スタイリスト私物

Cordinate ロング×ハンパ丈の重ね着だってお手のもの スカートにデニムパンツをレイヤードした、ガーリー初心者さんも挑戦しやすいコーデ。レーストップスやバレエスニーカーなど、さりげなく甘さを全身に散りばめて♡ キャミソール 3,993円／フルーツオブザルーム×フリークス ストア（フリークスストア 渋谷）レースオフショルトップス 5,390円／TINA:JOJUN デニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）スカート 9,680円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）バッグ 69,300円、さくらんぼチャーム 24,200円（6月発売）／ともにANTEPRIMA／WIREBAG（ANTEPRIMA JAPAN）バレエスニーカー 2,990円／GU 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海