メリーチョコレート新作♡大阪ミックスジュースがサブレに！駅土産で話題必至

大阪らしさたっぷりのお土産を探している方にうれしい新商品が登場します。メリーチョコレートより、大阪の定番ドリンクとして親しまれている大阪ミックスジュースをイメージした「大阪ミックスジュースサブレ」が2026年5月1日（金）から発売。大阪駅・新大阪駅・天王寺駅のお土産売場で購入できる、旅の思い出にもぴったりな注目スイーツです♡

大阪名物がサブレになった新感覚スイーツ

「大阪ミックスジュースサブレ」は、喫茶店文化でも知られる大阪の人気ドリンク“ミックスジュース”の味わいをサブレで表現した一品です。

袋を開けた瞬間に広がるフルーティーな香りと、さくっと軽やかな食感が魅力。

どこか懐かしさを感じる大阪ミックスジュースの風味を焼き菓子として楽しめるので、自宅用にはもちろん、家族や友人への手土産にも喜ばれそう。

大阪らしいユニークさと親しみやすさを兼ね備えた、新しい定番土産として注目したいアイテムです。

17種類のフルーツが生む贅沢な味わい

おいしさの秘密は、生地に練りこまれた17種類のフルーツパウダー。さまざまな果実の風味がバランスよく重なり合い、ジューシーで華やかな味わいを楽しめます。

さらに、隠し味としてホワイトチョコレートを使用。まろやかなコクが加わることで、ミックスジュースらしいやさしい甘さと濃厚感を表現しています。

爽やかさとリッチさが絶妙に調和した、こだわりのサブレです♪

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商品詳細＆販売場所

大阪ミックスジュースサブレ

価格：6枚入 648円（税込）／15枚入 1,296円（税込）／24枚入 1,944円（税込）

発売日：2026年5月1日（金）

販売場所：

＜新大阪駅＞

・アントレマルシェエキマルシェ新大阪店

・アントレマルシェ新大阪中央口店

・おみやげ街道アルデ新大阪店

＜大阪駅＞

・アントレマルシェ大阪店

＜天王寺駅＞

・アントレマルシェ天王寺店

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

大阪らしさを持ち帰れる新定番♡

大阪で親しまれているミックスジュースをサブレで楽しめる「大阪ミックスジュースサブレ」は、話題性もおいしさも兼ね備えた注目のお土産。

サイズ展開も6枚入・15枚入・24枚入と豊富なので、用途に合わせて選べるのもうれしいポイントです。大阪旅行や出張の際は、思い出と一緒にぜひチェックしてみてください♡