＋FT SUPREME.LA.LA.のリカバリーインナーで叶える♡極上リラックスタイム

忙しい毎日の中で、知らず知らずのうちに溜まる疲れやストレス。そんな女性たちに寄り添う新しい選択として登場したのが、＋FT SUPREME.LA.LA.のリカバリーインナーです。着るだけでリラックスできることを目指して開発された一着は、日常の中にやさしい癒やしをプラスしてくれる存在。心地よさを追求したインナーで、毎日の休息時間をワンランクアップしてみませんか♡

着るだけで整うリカバリー設計

今回登場した「エレサポートソフトインナーウェアセット」は、“着るだけでリラックスできる”というコンセプトのもと開発されたブラジャー＆ショーツのセット。

日常の中で感じる小さなストレスや疲れにアプローチし、休息時間の質を高めることを目的としています。

特徴的なのは、高濃度電子加工を施した特別なファブリック。身体をやさしく包み込むような着用感で、リラックスタイムをより心地よいものへと導きます。

締め付け感を抑えたストレスフリー設計も魅力で、長時間着用しても快適に過ごせるのがポイントです。

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

極上の肌触りでやさしくフィット

エレサポートソフトインナーウェアセット

価格：14,850円（税込）

素材にはシルクとモダールを採用。なめらかでしなやかな質感が特徴で、肌に触れた瞬間からやさしさを実感できます。

敏感肌の方にも配慮された設計で、デリケートな時間にも安心して着用できるのが嬉しいポイント。

リラックスウェアとしてはもちろん、ナイトインナーやおうち時間のアイテムとしても活躍。日々のルーティンに取り入れることで、自然と心と体を整える習慣が生まれます。

シンプルで上質感のあるデザインは、年齢を問わず取り入れやすいのも魅力。自分へのご褒美や、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。

発売日：2026年4月1日（水）

販売：表参道店／オンラインショップ

自分をいたわる新習慣♡

毎日頑張る自分にこそ、やさしく寄り添う時間を。＋FT SUPREME.LA.LA.のリカバリーインナーは、ただの下着ではなく、心と体を整えるための新しい選択です。

忙しい日常の中でも、着るだけでほっとできる瞬間を取り入れてみてください。小さな心地よさの積み重ねが、あなたの毎日をより豊かにしてくれるはずです♡