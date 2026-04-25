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YouTubeチャンネル「ごぼう先生 おひとりさま健康塾」が、「口腔ケアジェルいろいろ試してみた」と題した動画を公開した。動画では、お口の中の保湿と清浄を目的とした口腔ケアジェル7種類を動画クリエイターのごぼう先生（本音の介護士）が実際に使用し、テクスチャーや風味の違いを比較検証している。



口腔ケアジェルは、乾燥したお口に潤いを与え、ネバつきや汚れを除去しやすくするアイテム。歯磨き粉と違い、発泡剤や研磨剤を含まないものが多いため、うがいができない状況でも使いやすいのが特徴だ。動画内では、ドライマウスの方や自力でのうがいが難しい方に向けて、市販品を取り上げメーカーごとの特性をレビューしている。



最初に試したアサヒの「うるおい口腔ケアジェル」について、ごぼう先生は「お口の中のリップクリーム」と表現。無香料でありながら、口内に綺麗にまとわりつくような高い保湿力を評価し、花粉症による夜間の口内乾燥にも役立つと太鼓判を押した。



続いて、ハビナースの「薬用口腔ケアジェルプラス」や「口腔保湿ジェルプラス」を試用。舌の汚れに特化したパイナップル風味のジェルは、他メーカーと比べて粘度が強く「より清潔感が出た感じがする」と、部位や用途によるケアの重要性を語る。



後半では、カワモトの「マウスピュア 口腔ケアジェル」4種（コーヒー、ウメ、レモン、イチゴ）を連続でテイスティング。特にコーヒー風味には「ほのかな苦味。昭和の男性がめちゃ好きな気がする」とターゲット層の広さを分析。さらに、ウメ風味を口にした瞬間には「ダントツで唾液が出てきた」と驚きの表情を見せ、味覚を刺激して唾液の分泌を促すことで、毎日のケアに楽しみを取り入れるメリットを力説した。



総評として、メーカーごとに「高級感」「繊細なケア」「味での楽しみ」といった異なるアプローチがあると分析。自身も将来的に「みたらし団子味」や「シチュー味」のようなエンタメ路線の商品を作りたいと夢を語った。お口の中が清潔かどうかでQOLは大きく変わる。本動画の独自レビューを参考に、使用者の状況や好みに合った最適な口腔ケアジェルを見つけてみてはいかがだろうか。