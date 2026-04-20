【オーケー最新チラシ】ツナ缶439円、冷凍鶏つくね167円！今週もお得がいっぱい《4月26日まで》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2026年4月20日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
塩バターフランスパンが7枚149円
まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。一例を紹介します。
●オレアイダ 細切りフライドポテト シューストリング 350g
商談使用価格の730円から5.8割引の303円に。
●ケイエス冷凍食品 国産鶏肉使用 鶏つくね串 照焼 6本（120g）
商談使用価格の410円から5.9割引の167円に。
※高円寺店では取り扱いがありません。
●ヤマザキ ベイクワン 塩バターフランスパン 7枚
商談使用価格の270円から4.4割引の149円に。
●いなば ライトツナ スーパーノンオイル 70g×4缶
メーカー希望小売価格の1317円から6.6割引の439円に。
●いなば 食塩無添加コーン 160g×3缶
メーカー希望小売価格の826円から6.1割引の314円に。
春巻き、手羽元チキンが増量中
続いて、いつもより増量中の総菜を紹介します。
●ザ春巻き
5本＋1本増量...314円
●手羽元あぶり焼チキン
6本＋1本増量...314円
なお、狛江、お台場、札の辻、日本橋久松町、東雲、新座野火止、梶野町、平野店では取り扱いがありません。
食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）