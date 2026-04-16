「at angles」の意味は？単語のイメージからは想像しにくいかも！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「at angles」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「さまざまな向きに」でした！
「at angles」は、英語の表現で「さまざまな向きに」という意味のフレーズ。
「at angles」は、向きが揃っておらず、バラバラである際に用いられます。
ちなみに、似た表現で「at right angles」は「直角に」という意味になりますよ。
「Cars have been parked at angles.」
（車がさまざまな向きに駐車されています）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部