「at angles」の意味は？単語のイメージからは想像しにくいかも！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「さまざまな向きに」でした！

「at angles」は、英語の表現で「さまざまな向きに」という意味のフレーズ。

「at angles」は、向きが揃っておらず、バラバラである際に用いられます。

ちなみに、似た表現で「at right angles」は「直角に」という意味になりますよ。

「Cars have been parked at angles.」

（車がさまざまな向きに駐車されています）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。