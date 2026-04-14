Eggs ’n Thingsではちみつメニュー登場♡背徳パンケーキ＆チキン特集

甘さとコクの絶妙なバランスを楽しみたい方に♡Eggs ’n Thingsから、はちみつを主役にした期間限定メニューが登場しました。濃厚なパンケーキや香ばしいチキン、優しい甘さのラテまで、どれも魅力的なラインナップ。ちょっぴり贅沢な“背徳感グルメ”を、この機会にぜひ味わってみてください♪

贅沢すぎるパンケーキ♡

「ハニーバターミルクパンケーキ」は2,050円（税込2,255円）。

バターをたっぷり染み込ませた生地に、濃厚なバターミルククリームとハニーバターソースを重ねた一品です。

はちみつとバターの甘じょっぱい味わいがクセになる美味しさ。苺やクッキー、ホイップクリームとの組み合わせで、最後まで飽きずに楽しめます。

※テイクアウトはご利用いただけません。

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満足感たっぷりチキン♡

「ハニーマスタードチキン＆エッグス」は1,600円（税込1,760円）、テイクアウトは1,728円（税込）。ジューシーに焼き上げたチキンに、はちみつの甘みとマスタードの酸味を合わせた特製ソースをプラス。

食欲をそそるバランスの良い味わいで、ランチにもぴったりのメニューです。

ほっと癒されるラテ♡

「ハニーミルクラテ」は780円（税込858円）、テイクアウトは842円（税込）。ミルクとはちみつの優しい甘さに、エスプレッソの香ばしさが重なる一杯。

ホットでもアイスでも楽しめるので、気分やシーンに合わせて選べます。

甘さとコクを楽しむご褒美時間

Eggs ’n Thingsのはちみつメニューは、甘さと旨みが絶妙に重なり合う贅沢なラインナップ♡カフェタイムはもちろん、ランチやご褒美時間にもぴったりです。

期間限定の特別な味わいを、ぜひこの機会に楽しんでみてください♪