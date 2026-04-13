ガストが「新生活応援クーポン祭り」！人気メニュー8品が100円引き、キッズメニューは200円引きに《4月22日まで》

ガストの公式Xは、2026年4月22日まで使えるクーポンを公開しています。

「新生活応援クーポン祭り」と題したお得なクーポン企画で、計13メニューがお得に楽しめます。

ソフトクリームは174円に

人気メニュー8品は"100円引き"になります。以下はクーポン適用後の価格です。

●鉄板ハンバーグミックスグリル

779円〜889円

●チーズINハンバーグ

614円〜724円

※平日10時30分から17時まで（ランチタイム）は利用できません。

●マルゲリータピザ

724円〜779円

●ねばとろサラダうどん

779円〜889円

●ねぎとろ丼（味噌汁・漬物付き）

889円〜944円

●山盛りポテトフライ

306円〜350円

●チョコバナナサンデー

284円

●ソフトクリーム（バニラ）

174円

小学生以下限定の「キッズメニュー」は、"200円引き"になります。以下はクーポン適用後の価格です。

●キッズうどんプレート

349円

●キッズミニチーズINハンバーグプレート

459円〜569円

●キッズビッグハンバーグプレート

514円〜624円

●ラッキーチーズINハンバーグセット

734円〜799円

●ラッキーマヨコーンピザセット

624円〜679円

いずれも店内飲食限定です。店舗によって価格が異なります。

なお、ガストの公式Xは「お、トクダネ！ガスト第3弾」と題したクーポン企画も、同じく22日まで実施しています。メインメニューや丼、キッズメニュー、デザート、アルコール飲料など豊富なラインアップです。計51枚のクーポンがあります。

（参考：【ガスト】最大200円引き！ハンバーグや丼、デザート...バラエティ豊かな51枚のクーポンを公式Xで公開中《4月22日まで》）

※画像はガストの公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）