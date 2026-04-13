ガストが「新生活応援クーポン祭り」！人気メニュー8品が100円引き、キッズメニューは200円引きに《4月22日まで》
ガストの公式Xは、2026年4月22日まで使えるクーポンを公開しています。
「新生活応援クーポン祭り」と題したお得なクーポン企画で、計13メニューがお得に楽しめます。
ソフトクリームは174円に
人気メニュー8品は"100円引き"になります。以下はクーポン適用後の価格です。
●鉄板ハンバーグミックスグリル
779円〜889円
●チーズINハンバーグ
614円〜724円
※平日10時30分から17時まで（ランチタイム）は利用できません。
●マルゲリータピザ
724円〜779円
●ねばとろサラダうどん
779円〜889円
●ねぎとろ丼（味噌汁・漬物付き）
889円〜944円
●山盛りポテトフライ
306円〜350円
●チョコバナナサンデー
284円
●ソフトクリーム（バニラ）
174円
小学生以下限定の「キッズメニュー」は、"200円引き"になります。以下はクーポン適用後の価格です。
●キッズうどんプレート
349円
●キッズミニチーズINハンバーグプレート
459円〜569円
●キッズビッグハンバーグプレート
514円〜624円
●ラッキーチーズINハンバーグセット
734円〜799円
●ラッキーマヨコーンピザセット
624円〜679円
いずれも店内飲食限定です。店舗によって価格が異なります。
なお、ガストの公式Xは「お、トクダネ！ガスト第3弾」と題したクーポン企画も、同じく22日まで実施しています。メインメニューや丼、キッズメニュー、デザート、アルコール飲料など豊富なラインアップです。計51枚のクーポンがあります。
（参考：【ガスト】最大200円引き！ハンバーグや丼、デザート...バラエティ豊かな51枚のクーポンを公式Xで公開中《4月22日まで》）
※画像はガストの公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）