ルナソル 夏コレクション2026♡話題のピーチシャドウ登場

この夏のメイクをアップデートしたい方に♡ルナソルの夏コレクション『JUICY＆DEWY』が登場しました。みずみずしいツヤと鮮やかな色彩をテーマにしたアイテムは、軽やかでフレッシュな印象を演出。特に話題のアイシャドウ新色は完売店舗が続出するほどの人気に。トレンド感たっぷりのラインナップをチェックしてみてください♪

話題のピーチアイシャドウ♡

注目は「アイカラーレーションN 21 Peach Fusion」（7,700円税込）。ピンクグラデーションがやわらかく溶け合い、自然な血色感と夏らしい輝きを演出します。

21 Peach Fusion

20 Icy Sugar

大粒パールによる濡れたようなツヤと透明感のある発色が特徴で、軽やかで立体的な目もとに。先行発売では品薄となるほどの人気を集めています。

マキアージュ マスカラ新作♡垢抜け眉を叶えるアイブロウ登場

夏らしいリップ＆ネイル

01 Plum Glaze

EX01 Sea Foam

「デューイリフレクトリップオイル」は全6色（うち限定1色）各3,850円（税込）。ぷるんとしたツヤで唇を彩ります。

EX59 Mint Mirage

「ネイルポリッシュ」は限定2色各2,200円（税込）。夏の光に映えるカラーで指先まで華やかに。

モデル使用色は、リップ「01 Plum Glaze」「EX01 Sea Foam」、ネイル「EX59 Mint Mirage」です。

全ラインナップをチェック

コレクションは全10アイテム。発売は2026年4月24日（金）、予約は4月10日（金）より開始。夏にぴったりのアイテムが揃います。

夏メイクを楽しもう

ルナソルの夏コレクションは、みずみずしい輝きと軽やかなカラーで季節感を楽しめるラインナップ♡日常使いしやすいのに華やかさもプラスできるのが魅力です。

人気アイテムは早めのチェックがおすすめ。自分らしい夏メイクをぜひ楽しんでみてください♪