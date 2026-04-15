「イエロー × ブラウン」で即こなれ！【ROPÉ PICNIC】大人が真似したい「おしゃ見えコーデ」

春を意識したカラーコーデを楽しむなら「イエロー × ブラウン」を試してみて。明るさと落ち着きを組み合わせた配色は、自然と気分まで上がりそうです。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のアイテムを使った、大人も真似しやすい「おしゃ見えコーデ」をご紹介します。

柔らかイエローで華やぐ上品コーデ

淡いイエローのトップスに、落ち着いたブラウンスカートを合わせたきれいめコーデ。明るいイエローをトップスに持ってくることで、顔まわりがパッと華やぎます。ブラウンのスカートで引き締めれば、派手見えしない大人なバランスに。フレアシルエットのスカートが女性らしさを引き立てつつ、上品にまとめてくれそうです。

レイヤードで差をつける旬スタイル

イエローのブラウスにホワイトのワイドパンツを合わせ、ブラウンのジレでメリハリをつけたこなれコーデ。カラーのコントラストが活かされた、奥行きのある着こなしに仕上がっています。やや長め丈のジレをプラスすることで、縦のラインが強調されるのもポイント。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M