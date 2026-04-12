バンス米副大統領は会談に先立ち、パキスタンのシャリフ首相から出迎えを受けた＝11日、パキスタン首都イスラマバード/Jacquelyn Martin/Pool/AFP/Getty Images

（CNN）バンス米副大統領が21時間に及ぶイランとの和平協議は合意に至らなかったと発表したことで、紛争の今後を巡る疑問がいくつも浮上している。

バンス氏の発表を受け、7日から始まった2週間の停戦の行方は不透明になったとみられる。イランはホルムズ海峡の再開を約束しておらず、世界のエネルギー供給は引き続き逼迫（ひっぱく）しそうだ。

トランプ米大統領は停戦発効前、イランの指導者が取引に応じなければ「文明全体が滅びる」と言明していた。だが、米国人の間で非常に不評なこの戦争を再開することにトランプ氏が意欲的かは分からない。トランプ氏は、米国はすでに勝利を収めたと主張している。

バンス氏はパキスタンの首都イスラマバードでの会見中、協議が行き詰まったとみられる今、何が起きるのかという見通しに言及しなかった。イランが翻意して、米国の「最後にして最良の提案」を受け入れる可能性はまだ残されていると示唆したものの、双方の相違を埋める今後の交渉については予告しなかった。

一方、トランプ氏は11日、交渉がどう転ぶかは気にしていないと明言した。

トランプ氏は「合意が成立しようがしまいが、私にとって違いはない」と述べ、米国はすでにイランを軍事的に打ち負かしたと主張している。