Styleのインナーウェアシリーズにタンクトップ新作♡姿勢サポートで美シルエット

毎日をもっと快適に、美しく過ごしたい方へ♡姿勢サポートブランド「Style」から、カップ付きタンクトップタイプの新インナーが登場しました。着るだけで自然に姿勢を整えながら、コーディネートも楽しめるのが魅力。忙しい日常に寄り添う、新しいインナーウェアをチェックしてみてください♪

自然に姿勢を整える機能♡

「Style BX Innerwear タンクトップ（カップ付き）」は、独自の姿勢サポート技術を搭載。

オープンチェスト構造で胸を自然に開き、バックリリース設計で肩甲骨を内側へサポート。無理なく正しい姿勢へ導き、日常の動作も快適にしてくれます。

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1枚で着られるデザイン

成型カップ付きで、下着を重ねる必要がなく1枚で着用可能。ノースリーブ仕様のため、トップスとの重ね着もしやすく、幅広いスタイリングに対応します。

カラーはブラックとベージュの2色展開で、どんなコーデにもなじみやすいのがポイントです。

毎日使いたくなる着心地

薄手でストレッチ性のある素材（ポリエステル90％、ポリウレタン10％）を採用し、動きやすく疲れにくい設計。

価格は4,980円（税込）、サイズはS・M・L・LL展開。長時間着てもストレスを感じにくく、デイリー使いにぴったりです。

快適と美しさを両立

このインナーウェアは、姿勢ケアとファッション性を同時に叶える優秀アイテム♡着るだけで自然に整うシルエットは、忙しい日々をサポートしてくれます。

毎日のコーディネートに取り入れて、心地よさと美しさを両立した新習慣を始めてみてください♪