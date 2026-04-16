SHEGLAMのリップ＆チーク新作♡ふんわり発色で叶える春の血色メイク

春メイクをもっと軽やかに楽しみたい方に注目♡SHEGLAMから登場した「AirPlushLip&CheekCream」は、ふんわりとしたムーステクスチャーが魅力のマルチコスメ。リップにもチークにも使える便利さと、自然な発色で、忙しい日でも簡単に旬のメイクが完成します。ひと塗りで印象をアップデートできる、今話題のアイテムです。

ふんわり軽い新感覚テクスチャー

「AirPlushLip&CheekCream」は、空気をまとったような軽やかさが特徴。シルクのようになめらかに伸び、肌にやさしくフィットします。

唇に塗れば縦じわを自然にぼかし、ふっくらとした仕上がりに。重ねることで発色を調整できるので、ナチュラルから華やかまで自在に楽しめます。

ETVOSの夏コレクション2026♡透明感と血色感を叶える新作特集

リップもチークもこれ1本

リップとしてはもちろん、チークとして使えば内側からにじむような血色感を演出。肌に溶け込むように馴染むので、メイク初心者でも簡単に美しい仕上がりに。

さらに、葉っぱ型のチップが唇の輪郭にぴったりフィットし、細かい部分まできれいに塗れるのも嬉しいポイントです。

カラー＆商品詳細

Air Plush Lip & Cheek Cream



価格：各977円（税込）

カラー：OnAir／／InTheClouds／LikeAFeather／DriftOff／LightWork／Flit&Float／Breezeway／HighWinds

購入先：SHEGLAM公式サイト

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

SHEGLAMで春メイクをアップデート♡

SHEGLAMのリップ＆チークは、手軽さと仕上がりの美しさを両立した優秀アイテム。1本でメイクの幅が広がり、毎日のメイクがもっと楽しくなります。

軽やかな使い心地で、ナチュラルな美しさを引き出してくれるので、春の新しいメイクアイテムとしてぜひ取り入れてみてください♪