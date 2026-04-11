Dior新作バッグ♡建築美が映える「ディオールアーチー」登場

ラグジュアリーな存在感と実用性を兼ね備えたDiorの新作バッグが登場♡ジョナサン・アンダーソンが手がけた「ディオールアーチー」は、建築的な美しさを感じさせるシルエットが魅力です。しなやかで洗練されたフォルムは、日常のコーディネートを格上げしてくれる存在。機能性にも優れた、今注目の新作バッグをチェックしてみてください♪

建築美を感じるデザイン

「ディオールアーチー」バッグは、しなやかでゆったりとしたフォルムに、建築的な美しさを落とし込んだデザインが特徴。グレインドレザーを使用し、上質感と耐久性を両立しています。

調節可能なアーチ型ハンドルがアイコニックで、“CD”ロゴのバックルがアクセントに。シンプルでありながらも印象に残るディテールが、大人の洗練スタイルを引き立てます。

デイリーに嬉しい機能性

見た目だけでなく、使いやすさも魅力のひとつ。広々としたコンパートメントに加え、複数のポケットを備え、荷物をすっきり整理できます。

さらにショルダーストラップ付きで、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使用可能。シーンに合わせて持ち方を変えられるため、日常使いにもぴったりです。

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カラー＆価格情報

「ディオールアーチー」バッグは、ブラック・ブラウン・カーキ・ブルーの4色展開。どれも洗練されたカラーで、スタイリングに上品なアクセントを加えてくれます。

価格は各640,000円（税込）。全国のディオールブティックおよび公式オンラインブティックにて展開され、一部モデルは2026年4月30日発売予定です。*2026年4月30日発売予定

長く愛せる名品バッグ

Diorの新作「ディオールアーチー」バッグは、デザイン性と機能性を兼ね備えた大人のための逸品♡流行に左右されない美しいフォルムと実用性で、長く愛用できるのが魅力です。

毎日のスタイルをワンランクアップさせてくれる存在として、ワードローブに取り入れてみてはいかがでしょうか♪