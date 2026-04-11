横浜流星＆畑芽育、声優初挑戦振り返る「財産になりました」「耳がすごく喜んでいる」【名探偵コナン ハイウェイの堕天使】
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の横浜流星、女優の畑芽育が11日、都内で開催された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台挨拶に出席。声優初挑戦を振り返った。
【写真】「名探偵コナン」23歳女優＆29歳俳優が隣に座りアフレコ見学
この日は高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、蓮井隆弘監督、江戸川コナンも出席していた。なお本作は昨日の公開初日時点で、興行収入11.3億円、観客動員73.9万人を記録し、前作を超えるスピードでのヒットスタートとなった。
声優初挑戦について、横浜は「失礼のないように取り組んだつもりで、至らないところもあったと思いますが、たくさんの方々に観ていただけているっていうのは、作り手としては幸せなことですし、今回挑戦させていただいて、大前提として素敵な皆様と同じ世界で生きられたことは財産になりました」と回想。アフレコで苦労した点については「苦労しかないですね。声だけですべてを表現しなければいけないというのは。我々は全てを使って表現できるので。声だけで幅を広げなければいけないし、立体的に見せなければいけないし、なおかつモニターを見て声をこっちが合わせなければいけない。非常に想像力を使わないといけなかったですし…苦労しましたけれども、できる限りのことはやったつもりです」と振り返った。
完成した映画については「作品自体はすごく面白かったですし、たくさんの方々に届いてほしいなという思いがすごく強くて。ただやっぱり、自分の至らなさを痛感して、申し訳なさがすごく大きかったです（笑）。あとはやっぱり、声優さんの皆さんへの敬意がすごく高まりましたね。より深まりました」と明かしていた。
子どものころからシリーズを見てきたという畑は「本当に、こんな温かいチームの中に入れてくださって、とてもありがたいですし、こうやって今皆さんとお話しているだけでも、耳がすごく喜んでいるというか（笑）。皆さん本当に麗しいお声をされていますし、そんな中で一緒にやって、横浜さん同様、私も声優って本当に難しいジャンルのお仕事なんだなっていうのをすごく痛感させてもらうんですけど、このチームで初めての声優を体験できて本当によかったなと思いました」と笑顔。ファンとしてお気に入りのシーンを聞かれると「本当に毎秒目が離せない瞬間がたくさんあったんですけど、私は千早さんがヘルメットを外す瞬間がかっこよくてたまらなくて大好きで。そこはすごく熱くなりますね」と、沢城が声優を担当しているロングヘアーが特徴の萩原千速のシーンだと明かしていた。
物語にちなんで、今年限界を超えたいことを質問された畑は「体力ですかね。体力の限界を超えて、いっぱい働きたいと思っています」と笑顔を見せて、横浜は「この作品がたくさんの方々に届いてほしいなという、監督の思いと同じです」と願っていた。（modelpress編集部）
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◆劇場版「コナン」公開初日で興行収入11.3億円・観客動員数73.9万人
この日は高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、蓮井隆弘監督、江戸川コナンも出席していた。なお本作は昨日の公開初日時点で、興行収入11.3億円、観客動員73.9万人を記録し、前作を超えるスピードでのヒットスタートとなった。
◆横浜流星、声優初挑戦は「財産になりました」
声優初挑戦について、横浜は「失礼のないように取り組んだつもりで、至らないところもあったと思いますが、たくさんの方々に観ていただけているっていうのは、作り手としては幸せなことですし、今回挑戦させていただいて、大前提として素敵な皆様と同じ世界で生きられたことは財産になりました」と回想。アフレコで苦労した点については「苦労しかないですね。声だけですべてを表現しなければいけないというのは。我々は全てを使って表現できるので。声だけで幅を広げなければいけないし、立体的に見せなければいけないし、なおかつモニターを見て声をこっちが合わせなければいけない。非常に想像力を使わないといけなかったですし…苦労しましたけれども、できる限りのことはやったつもりです」と振り返った。
完成した映画については「作品自体はすごく面白かったですし、たくさんの方々に届いてほしいなという思いがすごく強くて。ただやっぱり、自分の至らなさを痛感して、申し訳なさがすごく大きかったです（笑）。あとはやっぱり、声優さんの皆さんへの敬意がすごく高まりましたね。より深まりました」と明かしていた。
◆畑芽育、お気に入りのシーン明かす
子どものころからシリーズを見てきたという畑は「本当に、こんな温かいチームの中に入れてくださって、とてもありがたいですし、こうやって今皆さんとお話しているだけでも、耳がすごく喜んでいるというか（笑）。皆さん本当に麗しいお声をされていますし、そんな中で一緒にやって、横浜さん同様、私も声優って本当に難しいジャンルのお仕事なんだなっていうのをすごく痛感させてもらうんですけど、このチームで初めての声優を体験できて本当によかったなと思いました」と笑顔。ファンとしてお気に入りのシーンを聞かれると「本当に毎秒目が離せない瞬間がたくさんあったんですけど、私は千早さんがヘルメットを外す瞬間がかっこよくてたまらなくて大好きで。そこはすごく熱くなりますね」と、沢城が声優を担当しているロングヘアーが特徴の萩原千速のシーンだと明かしていた。
物語にちなんで、今年限界を超えたいことを質問された畑は「体力ですかね。体力の限界を超えて、いっぱい働きたいと思っています」と笑顔を見せて、横浜は「この作品がたくさんの方々に届いてほしいなという、監督の思いと同じです」と願っていた。（modelpress編集部）
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