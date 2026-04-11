劇場版「コナン」公開初日で興行収入11.3億円・観客動員数73.9万人の前作超え 畑芽育「Xが大好きでよく見ているんですけど」【ハイウェイの堕天使】
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の横浜流星、女優の畑芽育が11日、都内で開催された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台挨拶に出席。ヒットスタートに喜んだ。
【写真】「名探偵コナン」23歳女優＆29歳俳優が隣に座りアフレコ見学
この日は高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、蓮井隆弘監督、江戸川コナンも出席していた。なお本作は昨日の公開初日時点で、興行収入11.3億円、観客動員73.9万人を記録し、前作を超えるスピードでのヒットスタートとなった。
ヒットについて、高山は「本当に毎年毎年思うんですけれども、本当についてきてくれてありがとう。卒業しないでいてくれてありがとう。そしてまた入学者がたくさんいてくれて本当にありがとうっていう感じで、毎年驚いています。そして毎年感謝しています。皆さんの愛がひしひしと伝わってくる感じで、舞台挨拶は最高ですね」と笑顔。自動車メーカーのエンジニア・大前一暁の声優を務めた横浜は「すごすぎますね。実写だと、1ヶ月で10億いければ。それを1日で塗り替えてしまう。本当に、コナンへの皆様の熱量と愛を感じ、改めて日本のアニメというものは世界に誇れるものなんだなっていうのを感じましたし、自分も秋に映画が公開しますので、コナンに少しでも追いつけるように、奮い立ちましたね。今日のその数字を聞いて」と驚きながらも刺激を受けた様子だった。
神奈川県警の女性巡査・舘沖みなと役の畑は「X（旧Twitter）が大好きでよく見ているんですけど、前日の夜からトレンド入りしていたんですね。公開前からハッシュタグがトレンド入りする映画ってなかなかないですし、大ヒットスタートって聞いたことないワードというか（笑）。徐々に大ヒットしていくものだと思うんですけど、序盤から皆さんの熱量がひしひしと感じられるので、素晴らしいなと思いました」と喜びを語った。（modelpress編集部）
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◆劇場版「コナン」公開初日で興行収入11.3億円・観客動員数73.9万人
この日は高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、蓮井隆弘監督、江戸川コナンも出席していた。なお本作は昨日の公開初日時点で、興行収入11.3億円、観客動員73.9万人を記録し、前作を超えるスピードでのヒットスタートとなった。
◆畑芽育、Xで「コナン」盛り上がり実感
神奈川県警の女性巡査・舘沖みなと役の畑は「X（旧Twitter）が大好きでよく見ているんですけど、前日の夜からトレンド入りしていたんですね。公開前からハッシュタグがトレンド入りする映画ってなかなかないですし、大ヒットスタートって聞いたことないワードというか（笑）。徐々に大ヒットしていくものだと思うんですけど、序盤から皆さんの熱量がひしひしと感じられるので、素晴らしいなと思いました」と喜びを語った。（modelpress編集部）
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