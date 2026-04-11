「Every medal has two sides.」の意味は？直訳してみるとわかるかも？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Every medal has two sides.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「two sides」は、メダルの「裏と表」を表しています！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「すべての事には両面がある」でした！
「Every medal has two sides.」は直訳すると「どんなメダルにも裏と表がある」という意味のフレーズ。転じて「すべてのことには両面がある」という意味で使われます。
ちなみに、日本語の慣用句では「表裏一体」に近い意味ですよ。
「It's important to remember that every medal has two sides.」
（どんなことにも必ず2つの側面があることを忘れないことが大切だ）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部