「Every medal has two sides.」の意味は？直訳してみるとわかるかも？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「two sides」は、メダルの「裏と表」を表しています！

果たして、正解は？

正解は「すべての事には両面がある」でした！

「Every medal has two sides.」は直訳すると「どんなメダルにも裏と表がある」という意味のフレーズ。転じて「すべてのことには両面がある」という意味で使われます。

ちなみに、日本語の慣用句では「表裏一体」に近い意味ですよ。

「It's important to remember that every medal has two sides.」

（どんなことにも必ず2つの側面があることを忘れないことが大切だ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。