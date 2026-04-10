今や当たり前のように連絡手段として日常生活に定着したLINE。2026年4月8日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）はLINE友だちについて特集、芸能人のLINEを通じての人間関係の悩みをとりあげた。

「相手が友だちじゃないと思ってたらどうしようと思って」

MCの上田晋也さんに「LINE友だち多くて社交的？」と聞かれた俳優の麻生久美子さんは「（LINE友だちの数が）536人」と明かした。周囲からは「多い」の声が。すると麻生さんは「なんですけど、実際の友だちだと思っている人は5、6人」と控えめに話す。

上田さんは「100分の1！果汁1％」とツッコミを入れる。麻生さんは恥ずかしそうに両手で顔を覆いながら「好きな人はたくさんいるんだけど、相手が友だちじゃないと思ってたらどうしようと思って。『友だち』と呼んでいいのかなと不安になる」と誰もが抱く悩みを口にした。

「大丈夫、波瑠ちゃん、仲いいです」

麻生さんと番組で共演している女優の波瑠さんが隣の麻生さんを見ながら「ちょっと不安になってきました。仲いい感じで話してたけど」と話した。麻生さんがあわてて「大丈夫、波瑠ちゃん、仲いいです」。

上田さんは「536人中友だち5人でしょ？関係性知らないけど、たぶん波瑠さん（友だちの中に）入っていないと思います」と話すとスタジオは大爆笑。波瑠さんも「入ってないと思う」と応じた。

麻生さんがあわてて「まだLINE交換していないんですよ」と話すと、上田さんが「交換していない？絶対友だちじゃない」と否定するとさらにスタジオは盛り上がった。便利だが悩ましい。LINEの人間関係はどこの世界も同じようだ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）