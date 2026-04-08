6歳の息子を男手ひとつで育てる人気YouTuberが、収益化停止に追い込まれ、窮状を訴えている。

「6歳の『おうきくん』と2人で暮らす『二か月のパパ』です。2018年、37歳でシングルマザーと結婚し、おうきくんが誕生しました。しかし、妊娠判明後から出産までの間に事情があり、離婚を決意しました。

協議の末、親権と監護権は『二か月のパパ』が取得し、生後2カ月のおうきくんを育てることになりました。当初は実家で両親と子育てをしていましたが、2歳半で2人暮らしを開始し、2020年12月にYouTubeを開設後は、育児の様子や成長を発信しています。

三交代勤務のコールセンターで、管理職として働きつつ育児を続けていましたが、両立が難しくなり、YouTubeでの活動に軸足を移したとのことです」（芸能担当記者）

息子とのリアルな日常を切り取った動画は共感を呼び、チャンネル登録者数は15万人に到達している。

そんな「二か月のパパ」が4月5日、YouTubeを更新し、4月1日以降、収益化が停止されたことを明かした。

「停止理由は『望まない注目が未成年者に集まるように仕向けるコンテンツ』と判断されたため、としています。しかし、本人は『危険な行為や虐待行為はいっさいありません』と否定し、『YouTube AIの誤判定だと思っております』と訴え、理解と協力を呼びかけました」（同前）

おうきくんの親権・監護権はいずれも「二か月のパパ」にあり、おうきくん本人も出演を望んでいるという。そのため「息子がひとり親の子どもとして、好ましくない注目をされていると判断されたのでしたら間違いです」と反論している。

このまま収益化停止が続けば、6年間の動画をすべて削除する可能性もあるという。「たいへんショックを受けております」という訴えに、SNSでは

《AI誤判定で収益化停止は厳しすぎる…》

《何とか誤判定を解除してほしいです》

といった同情の声が相次いでいる。ITに詳しいライターが語る。

「AIによる審査は未成年の保護を優先するため、文脈を十分に読み取れず、誤判定が起きるケースがあります。とくに子どもが登場する動画は基準が厳しく、問題がなくても機械的に制限されることがあるのです」

解決の糸口はあるのだろうか。

「動画内で『二か月のパパ』は、収益化停止解除に向けた行動を呼びかけています。Xの公式アカウント『TeamYouTube』に気づいてもらうため、自身の投稿にリプライや『いいね』で拡散を依頼しています。さらに、Xを利用していない人には、YouTubeのフィードバック機能で『このチャンネルは安全で健全だ』との意見を送ってほしいとしています。

ただ、こうした働きかけで即座に判断が覆るとは限らず、プラットフォーム側の審査も不透明な部分が多いのが実状です」（同前）

もちろん、子どもをコンテンツ化する場合には、厳しい審査が必要だ。本人にも視聴者にも、なんとも難しい問題だ。