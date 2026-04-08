大阪・万博記念公園で万博メモリアルイベント第1弾「EXPO2025 Futures Festival」開催！万博の追体験や一夜限りでドローンショーが復活
大阪・関西万博1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures」が、2026年4月より順次開催される。本イベントは、大阪・関西万博から生まれた多様な未来の可能性を集め、さらに発展させて次世代へつなげていくことを目的に、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会が約半年にわたり展開する。
【写真】大阪・関西万博、閉幕日の様子
第1弾として、開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」を、2026年4月12日(日)に、吹田市の万博記念公園・もみじ川芝生広場にて開催。
万博のレガシーをテーマにしたステージプログラムやVR映像、パビリオンの展示などを通して万博の世界を追体験できる。そして、多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーが、一夜限りで復活するのも見どころだ。
さらに、2026年4月8日から4月14日(火)までの7日間、大阪メトロ中央線・夢洲駅地上をサテライト会場として開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Station」を開催。
「夢洲駅」を未来に向かうステーションと位置づけ、“新しい未来への出発”をテーマにしたさまざまなプログラムが展開される。
続く第2弾では、全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」を実施。2026年7月から10月にかけて、東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松の全国6都市を巡る予定だ。
そして第3弾として、万博閉幕から1年となる2026年10月に、閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」を開催。大阪・関西万博の成果を広く発信し、未来社会へつなげる場とする。
このほかにも、開幕1周年に合わせてOsaka Metroでも記念企画を実施。万博開幕1周年を記念したヘッドマークを装着した特別列車の運行や、万博メモリアルデザインのデジタルスタンプラリーが行われるほか、Osaka Metro本町ビルでは「夢洲駅開業の軌跡」を紹介するヒストリーパネル展示も予定されている。
万博の感動を再度体験できるのはもちろん、来場できなかった人も万博の魅力を感じることができるメモリアルイベントを楽しもう。
開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」
＜メイン会場＞
日時：2026年4月12日(日)10時〜20時頃(予定)※雨天決行・荒天中止
会場：万博記念公園 もみじ川芝生広場 大阪府吹田市千里万博公園内※大阪・関西万博会場(夢洲)ではありませんので、ご注意を。
参加方法：事前抽選による入場※飲食・物販など一部自由入場
入場料：無料※万博記念公園への入園料が必要
開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Station」
＜サテライト会場＞
日時：2026年4月8日(水)〜4月14日(火) 各日10時〜18時頃(予定)※雨天決行・荒天中止
会場：大阪メトロ中央線 夢洲駅地上 大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目※大阪・関西万博会場跡地は、工事中のため立ち入りできません。※夢洲駅地上部周辺の限られたエリアのみでの実施。
入場料：無料
全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」
開催予定：2026年7月〜10月
会場：詳細は後日発表
閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」
開催予定：2026年10月
会場：詳細は後日発表
主催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
共催：経済産業省
開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」協賛：株式会社レッドクリフ(ドローンショー)、LED TOKYO株式会社
Osaka Metro「大阪・関西万博開幕1周年記念イベント」
期間：2026年4月1日より
特別列車運行：5月6日(振休)まで
デジタルスタンプラリー、ヒストリーパネル展示：4月15日(水)まで
主催：大阪市高速電気軌道株式会社
共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
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【写真】大阪・関西万博、閉幕日の様子
第1弾として、開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」を、2026年4月12日(日)に、吹田市の万博記念公園・もみじ川芝生広場にて開催。
さらに、2026年4月8日から4月14日(火)までの7日間、大阪メトロ中央線・夢洲駅地上をサテライト会場として開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Station」を開催。
「夢洲駅」を未来に向かうステーションと位置づけ、“新しい未来への出発”をテーマにしたさまざまなプログラムが展開される。
続く第2弾では、全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」を実施。2026年7月から10月にかけて、東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松の全国6都市を巡る予定だ。
そして第3弾として、万博閉幕から1年となる2026年10月に、閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」を開催。大阪・関西万博の成果を広く発信し、未来社会へつなげる場とする。
このほかにも、開幕1周年に合わせてOsaka Metroでも記念企画を実施。万博開幕1周年を記念したヘッドマークを装着した特別列車の運行や、万博メモリアルデザインのデジタルスタンプラリーが行われるほか、Osaka Metro本町ビルでは「夢洲駅開業の軌跡」を紹介するヒストリーパネル展示も予定されている。
万博の感動を再度体験できるのはもちろん、来場できなかった人も万博の魅力を感じることができるメモリアルイベントを楽しもう。
開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」
＜メイン会場＞
日時：2026年4月12日(日)10時〜20時頃(予定)※雨天決行・荒天中止
会場：万博記念公園 もみじ川芝生広場 大阪府吹田市千里万博公園内※大阪・関西万博会場(夢洲)ではありませんので、ご注意を。
参加方法：事前抽選による入場※飲食・物販など一部自由入場
入場料：無料※万博記念公園への入園料が必要
開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Station」
＜サテライト会場＞
日時：2026年4月8日(水)〜4月14日(火) 各日10時〜18時頃(予定)※雨天決行・荒天中止
会場：大阪メトロ中央線 夢洲駅地上 大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目※大阪・関西万博会場跡地は、工事中のため立ち入りできません。※夢洲駅地上部周辺の限られたエリアのみでの実施。
入場料：無料
全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」
開催予定：2026年7月〜10月
会場：詳細は後日発表
閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」
開催予定：2026年10月
会場：詳細は後日発表
主催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
共催：経済産業省
開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」協賛：株式会社レッドクリフ(ドローンショー)、LED TOKYO株式会社
Osaka Metro「大阪・関西万博開幕1周年記念イベント」
期間：2026年4月1日より
特別列車運行：5月6日(振休)まで
デジタルスタンプラリー、ヒストリーパネル展示：4月15日(水)まで
主催：大阪市高速電気軌道株式会社
共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
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