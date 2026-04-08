【4月から】飛行機「持ち込み手荷物」業界統一ルール変更 持ち込み個数・土産の扱い・身の回り品の大きさなど【一覧】
定期航空協会は、機内持ち込み手荷物に関する新たな業界統一ガイドラインを取りまとめ、4月1日より適用を開始した。JAL、ANAらもこれについて伝えた。
【画像】JAL、ANAが「機内持ち込み手荷物に関するお願い」分かりやすく示す
国土交通省航空局より定時性の確保に向け取り組むよう要請された（3月19日付）ことなどを受け、スムーズなご搭乗と定時運航の実現を目指すためのガイドライン。周知するとともに、ルール遵守を呼びかけている。
持ち込みは合計2個までで、お土産も1個の扱い。身の回り品は前の座席の下に入る大きさの範囲内。また「自身で上の棚に収納できるサイズ・重さの手荷物をお持ち込みいただくよう、お願いいたします」としている。
■対象範囲 国内線および国際線
■適用開始日 2026年4月1日（水）
■ガイドライン内容
（1）持ち込み個数について：機内にお持ち込みいただけるのは、身の回り品1個 +手荷物1個の合計2個までといたします。
（2）身の回り品のサイズについて【新設】：ハンドバックやショルダーバッグ等の身の回り品は、前の座席の下に収納できる大きさの範囲内といたします。
（3）手荷物のサイズおよび重さについて：詳細なサイズ規定および重さは、ご利用になる各航空会社にて規定いたします。（サイズにはハンドル・キャスター・車輪等を含みます。また、重さは手荷物と身の回り品の総重量です。）
（4）その他お客様にご留意いただきたいこと【新設】：上記（1）〜（3）の条件に加え、機内へはお客様ご自身で上の棚に収納できるサイズ・重さの手荷物をお持ち込みいただくよう、お願いいたします。
※（1）（3）は従来からのルール
※（2）（4）は新しいルール
■その他
・機内の収納スペースには限りがあり、適切に収納できないと判断される手荷物については、貨物室へお預かりさせていただく場合がございます。
・手荷物のお預入れ等、搭乗に必要な各種手続きには締切時間がございます。各社の規定をご確認の上、それぞれの締切時間を厳守いただきますよう、お願いいたします。
【画像】JAL、ANAが「機内持ち込み手荷物に関するお願い」分かりやすく示す
国土交通省航空局より定時性の確保に向け取り組むよう要請された（3月19日付）ことなどを受け、スムーズなご搭乗と定時運航の実現を目指すためのガイドライン。周知するとともに、ルール遵守を呼びかけている。
持ち込みは合計2個までで、お土産も1個の扱い。身の回り品は前の座席の下に入る大きさの範囲内。また「自身で上の棚に収納できるサイズ・重さの手荷物をお持ち込みいただくよう、お願いいたします」としている。
■適用開始日 2026年4月1日（水）
■ガイドライン内容
（1）持ち込み個数について：機内にお持ち込みいただけるのは、身の回り品1個 +手荷物1個の合計2個までといたします。
（2）身の回り品のサイズについて【新設】：ハンドバックやショルダーバッグ等の身の回り品は、前の座席の下に収納できる大きさの範囲内といたします。
（3）手荷物のサイズおよび重さについて：詳細なサイズ規定および重さは、ご利用になる各航空会社にて規定いたします。（サイズにはハンドル・キャスター・車輪等を含みます。また、重さは手荷物と身の回り品の総重量です。）
（4）その他お客様にご留意いただきたいこと【新設】：上記（1）〜（3）の条件に加え、機内へはお客様ご自身で上の棚に収納できるサイズ・重さの手荷物をお持ち込みいただくよう、お願いいたします。
※（1）（3）は従来からのルール
※（2）（4）は新しいルール
■その他
・機内の収納スペースには限りがあり、適切に収納できないと判断される手荷物については、貨物室へお預かりさせていただく場合がございます。
・手荷物のお預入れ等、搭乗に必要な各種手続きには締切時間がございます。各社の規定をご確認の上、それぞれの締切時間を厳守いただきますよう、お願いいたします。