「官僚のメモを読むな」鈴木宗男が法務大臣に喝！再審制度見直しの政府案に激怒
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自民党の鈴木宗男参院議員が自身のYouTubeチャンネルで「【激論】再審見直し！この法案ではダメだ！法務大臣に喝！！」を公開した。動画では、法務委員会での刑事訴訟法改正案（再審法改正案）に関する平口洋法務大臣との質疑を振り返り、政府が提出予定の法案の概要や日本の司法制度が抱える問題点について強い危機感を示している。
鈴木氏は、法務委員会で「誤った起訴が何件あったのか」と質問した際、平口法務大臣が官僚のメモを読み上げ「個別の事件については答えを差し控える」と答弁したことに対し、「個別の案件ではなく数を聞いている」と反論。「厳しい指摘ではなくて、当たり前の指摘をさせていただいた」と語り、自民党の与党議員であっても国民の目線でおかしいことはおかしいと正す姿勢を強調した。
さらに、袴田巌さんの事件を端緒とする今回の改正案の内容は、検察の抗告を認めており、このままでは袴田さんのように裁判が長引くと指摘。「何のための改正なんだ！」と強い怒りを露わにした。また、法改正に向けて答申した法制審議会についても、14人のメンバーのうち弁護士は3人のみで、残りは「法務省のお抱え学者なんです」と不公平な人選を厳しく批判している。
動画の終盤では、自身が逮捕された経験を振り返り、逮捕されるまでは検察を正義の味方だと思っていたが、実際には検察がストーリーを作り、有罪に持ち込む「出来レース」を行っていると日本の司法制度の闇を糾弾。「与党の議員であれ言うべきことは言う」と語り、法案の修正と司法制度の透明化に向けて、今後も国会で徹底的に戦い抜く強い決意を見せ、動画を締めくくった。
鈴木氏は、法務委員会で「誤った起訴が何件あったのか」と質問した際、平口法務大臣が官僚のメモを読み上げ「個別の事件については答えを差し控える」と答弁したことに対し、「個別の案件ではなく数を聞いている」と反論。「厳しい指摘ではなくて、当たり前の指摘をさせていただいた」と語り、自民党の与党議員であっても国民の目線でおかしいことはおかしいと正す姿勢を強調した。
さらに、袴田巌さんの事件を端緒とする今回の改正案の内容は、検察の抗告を認めており、このままでは袴田さんのように裁判が長引くと指摘。「何のための改正なんだ！」と強い怒りを露わにした。また、法改正に向けて答申した法制審議会についても、14人のメンバーのうち弁護士は3人のみで、残りは「法務省のお抱え学者なんです」と不公平な人選を厳しく批判している。
動画の終盤では、自身が逮捕された経験を振り返り、逮捕されるまでは検察を正義の味方だと思っていたが、実際には検察がストーリーを作り、有罪に持ち込む「出来レース」を行っていると日本の司法制度の闇を糾弾。「与党の議員であれ言うべきことは言う」と語り、法案の修正と司法制度の透明化に向けて、今後も国会で徹底的に戦い抜く強い決意を見せ、動画を締めくくった。