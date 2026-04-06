春は山陰の小京都・津和野へ！ レトロな町並みとリノベショップ＆グルメを楽しむ

雪が解け、緑が芽吹く季節に旅をするなら、お散歩するのが楽しいエリアに出かけたい！ 美しく風情ある町並みと、おいしい食が自慢の津和野は、春の週末旅行にぴったりです。昔ながらの町並みに若い息吹が注ぎ込まれている津和野。古き良きを活かしながら、新しい魅力を発信中です。

山間の愛らしい城下町。時間旅行を楽しんで

青野山のふもと、山口県との県境にある島根県の山間の町・津和野。古い建築、掘割に泳ぐ鯉、レトロな教会などが並ぶ美しい町並みは、昭和の時代には“山陰の小京都”と呼ばれ、長く愛されている観光地。

町のメインストリートである殿町通り・本町通りには古い屋敷や酒蔵などが軒を連ねており、それだけでも風情たっぷり。しかもここ数年、伝統的建造物をリノベーションした新しいショップが加わり、より魅力的に変化。看板や建具など、外から見える部分は昔のような佇まいなのに、一歩中に入ると洗練されたおしゃれな空間になっていたり、今を感じさせる素敵なアイテムが並んでいたり…。レトロと新しさが隣り合わせにある、そんな不思議な楽しさを感じる場所です。

実は津和野は、食文化も豊か。城下町ということで和菓子やお茶の歴史も長く、また一歩町を出ると山々に囲まれているので、そこから得られる恵みもたくさん。のんびり散歩をしてお腹をすかせて、ここでしか食べられないお菓子や食材を、たっぷり召し上がれ！

ACCESS

東京からの場合、萩・石見空港より乗合タクシー（要予約/KoiKoiタクシー TEL. 0856-72-3700）またはレンタカーなどで、津和野駅まで約50分。また萩、益田から路線バスも利用可能。町内観光は、タクシーやレンタサイクル・シェアサイクルなどが便利。

津和野カトリック教会｜珍しい畳敷きのカトリック教会。荘厳な雰囲気に感動

日本風の町並みにひときわ際立つ白亜のゴシック風建築は、1931年にドイツ人司祭によって建立されたカトリックの教会。建物の中に入るとなんと床は畳敷きという和洋折衷デザイン。

色鮮やかなステンドグラス越しに注ぐ光が畳を照らし出す様子はとても美しく、自然と敬虔な気持ちになる。教会や、信者たちの歴史に興味がある人は、近くにあるキリシタンの殉教地に建立された「乙女峠マリア聖堂」もぜひ訪れてみて。毎年5月に「乙女峠まつり」が開催される。

information

津和野カトリック教会

島根県鹿足郡津和野町後田ロ66-7 TEL. 0856-72-0251 8:00〜17:00 ※見学自由 http://www.sun-net.jp/~otome/

俵種苗店 SHIKINOKA｜持続可能な暮らしに役立つ、食にまつわるアイテムが充実

明治前期より、農機具や種苗を扱う店として津和野の町を支えてきたこちら。2021年に今の店主が先代より経営を受け継ぎ、「種から見つめる暮らしのデザイン」を軸に、原点である“種”はもちろん、食品の量り売り、オリジナルブランドの器の販売や黒文字茶の製造販売も手掛け、暮らしの道具店に生まれ変わった。思うようにはリフォームできない登録文化財の建物だが、特徴を活かし最小限の手入れと、しつらいの空間構成になっているのも見どころだ 。

information

俵種苗店 SHIKINOKA

鹿足郡津和野町後田ロ212 TEL. 0856-72-0244 10:00〜17:00 不定休 https://shikinoka.jp

三松堂（さんしょうどう） 津和野本店｜あんこ一筋、どのお菓子も美味。源氏巻はかぶりつきスタイルで！

1951年創業の和菓子屋。あんこを使った商品の人気がとても高く、なめらかなこしあんをしっとりしたカステラ生地で巻いた〈源氏巻〉は、このエリアの“ご当地和菓子”で、住民の間でも大人気。

長さ15cmくらいある大きめな和菓子ですが、片手に持ってパクパク食べるのがスタンダードなのだとか！ また口溶けの良い小さな羊羹〈こいの里〉は、モダンな和菓子として人気。

information

三松堂 津和野本店

鹿足郡津和野町森村ハ19-5 TEL. 0856-72-0174 9:00〜18:00 無休 https://sanshodo.net

香味園（こうみえ）上領（かみりょうちゃほ）茶舗｜この地域に愛されるざら茶を、新しいスタイルで楽しめるカフェ

このエリアで江戸時代から愛飲されている〈ざら茶〉は、マメ科の一年草・カワラケツメイを焙じたノンカフェイン茶で、素朴な味わいと香ばしさが魅力。1930年創業の老舗茶舗を、創業者のひ孫のリコッタ瑠美さんとフランス人の夫アドリエンさんが引き継ぎ、津和野と仏のハーブティー文化を重ねたカフェにリニューアル。

光が差し込む開放的な店内には、町の人や世界中からの旅人が集い、国籍を超えて会話とお茶を楽しむほほえましい光景も。

information

香味園 上領茶舗

鹿足郡津和野町後田ロ263 TEL. 0856-72-0266 10:00〜17:00 不定休 https://www.tsuwano-zaracha.com

レストラン糧（かて）｜津和野で育った野菜たちのおいしさと栄養を満喫できる

中心地から少し離れた里山の中にある、医食同源の考えに基づいた料理が楽しめるレストラン。曜日によってメニューは異なるが、1番人気は地元で育てられた旬野菜料理のビュッフェ。どの野菜も旨味がしっかりあり、ひとくち食べるごとに体が喜ぶ、そんな感覚に満たされます。

information

レストラン糧

鹿足郡津和野町邑輝829-1（堀庭園敷地内 旧畑迫病院） TEL. 0856-72-0339 レストラン11:00〜14:00（13:30LO）、カフェ11:00〜16:00、本屋・物販10:00〜17:00（木・金曜はすべて〜14:00） 月〜水曜休 ※3月末よりしばらく休業の予定。詳細はHPで。