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「冗談だろう」と見逃してない？自〇前に口にする「7つの言葉」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「自〇前に口にする７つの言葉」と題した動画を公開した。動画では、精神科医や臨床心理士らの知見に基づき、自ら命を絶つことを考えている人が無意識に発する危険なサインと、周囲が取るべき適切な対応について解説している。



動画の冒頭では、「自殺は突然起きるものではありません」と説明。長い期間の葛藤を経てから実行に移されるため、本人は無意識のうちに何らかのサインを出しているという。「死にたい」という直接的な表現以外にも、注意すべき「7つの言葉」があると指摘した。具体的には、普段弱音を吐かない人が漏らす「もう疲れた」、受動的な願望を示す「消えたい」、自分の存在価値を見失った「みんな私がいない方が幸せ」などが挙げられる。



また、全てが無価値に思える「もうどうでもいい」といった虚無感や、別れを準備するような「お世話になりました」といった突然の感謝も危険な感情の表れだと解説。さらに、深刻なうつ状態にあった人が突然「もう大丈夫」と元気そうに振る舞う現象を「決行前の平穏」と呼び、「最も注意すべきサインの一つ」として強く警戒を促している。



動画の終盤では、こうした言葉を身近な人が口にした場合の対処法に言及。「大げさだ」と軽く受け流さず、真剣に向き合い「どうしたの？」と話を聞くことが大切だと説く。その際、「命を粗末にするな」と説教することは絶対に避けるべきであり、否定せずに耳を傾けることが、大切な人の命を救うことにつながると結論づけた。