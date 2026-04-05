「通院の為じゃないと受け取れない」上司から有給申請を突き返された…？納得のいかない書き直し劇に怒ッ【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
現役Webデザイナーのぷく子(@pukukoOL)さんは、ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、自らの豊かな職歴をもとにした個性的な人々との日常を漫画にしている。なかでも『有給休暇の申請理由』と題した作品は、働く人にとって当然の権利であるはずの有給休暇を巡る、驚愕のエピソードが描かれていて注目を集めている。
■初めての有給申請で突きつけられた私用NGの壁
これはぷく子さんが新入社員として初めて就職した会社での出来事だ。有給休暇を取得するため、事前に相談したうえで申請書を提出した。しかし、それを見た上司は開口一番「なにこれ」と絶句し、申請書を突き返してきた。不備があったのかと動揺するぷく子さんに対し、上司が放ったのは「申請理由が『私用のため』はダメだから」という言葉であった。
「私用のため」や「私事都合のため」は一般的に広く使われている理由だが、その会社には耳を疑うような独自ルールが存在した。結局、有給を取得するために理由を書き直すことになったぷく子さん。法律上、有給休暇の取得は労働者の権利であり、明確な理由を伝える義務はない。会社側が「事業の正常な運営を妨げる」と判断したときにのみ時季変更権を行使できるが、それでも「私用」を理由に申請を拒むのは、新入社員にとってあまりに理不尽な洗礼であった。
■嘘のような実話から生まれる共感と笑い
ぷく子さんが描くエピソードは、すべて実話に基づいている。当時は日々の業務をこなすことに精一杯で、ネタを書き留める余裕などは全くなかったという。しかし、後になって思い出しながら描き進めていくうちに当時の記憶が鮮明によみがえり、数々の漫画が生まれた。少し前の時代背景もあり、今以上に不可解なルールやハラスメントが横行していた様子がリアルに伝わってくる。
また、本作のほかにも、ありえない言動を繰り返す実在の人物をモデルにした「迷惑系OL・マッサン」シリーズもおすすめだ。あまりの強烈さにギャグ漫画のようでおもしろいとファンが多い。ぷく子さんは、自身の経験を漫画にすることで、当時の苦労を昇華させている。理不尽な環境をたくましく生き抜く彼女の視点は、現代で働く多くの人にとって、救いや笑いを与えてくれるはずだ。
画像提供：ぷく子(@pukukoOL)
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