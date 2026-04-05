「今日好き」今井暖大＆榎田一王（いおう）、浴衣姿でペアランウェイ 腕にぶら下がり観客沸かす【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大、榎田一王（えのきだ・いおう）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「今日好き」モテ男子＆筋肉イケメン、浴衣姿で登場
今井はゼブラ柄、榎田は幾何学模様を着こなし、浴衣姿で登場。トップでは今井が榎田の腕にぶら下がり、観客を沸かせた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。榎田は「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」モテ男子＆筋肉イケメン、浴衣姿で登場
◆今井暖大＆榎田一王、浴衣姿で登場
今井はゼブラ柄、榎田は幾何学模様を着こなし、浴衣姿で登場。トップでは今井が榎田の腕にぶら下がり、観客を沸かせた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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