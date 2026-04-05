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YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【ついに繋がる】東関東自動車道水戸線が全線開通へ！"潮来IC～鉾田IC"の建設工事が最終局面へ！」を公開した。動画では、東関東自動車道（以下、東関東道）の最後の未開通区間である、茨城県の潮来ICから鉾田ICまでの建設状況と、全線開通がもたらす交通網の変化について詳しくレポートしている。



東関東道水戸線は、千葉県の高谷JCTから茨城県の茨城町JCTを結ぶ全長約123kmの高速道路である。現在は約92kmが開通済みであり、残る未開通区間は潮来ICから鉾田ICまでの30.9kmとなっている。この区間には新たに「潮来行方IC」と「行方IC」が整備され、全体として「2026年度中の開通」が予定されている。



動画では、現在の終点である潮来IC側から北上する形でルートを追う。1987年の供用開始以来、約40年もの間終点となっていた潮来IC付近では、本線延伸に伴う新たなランプの設置や盛土工事が急ピッチで進められている。また、潮来行方IC付近では大規模な切土工事が行われており、インターチェンジらしいランプの形状が上空からの映像で確認できる。



さらに北に位置する行方IC付近は、これまでの区間と比べて「工事の進みが早く」、すでに料金所設備の設置が始まっている。鉾田IC付近の本線に至っては舗装工事が進んでおり、「開通目前の状態」となっている。この進捗状況から、行方ICから鉾田ICの区間は、前倒しとなる「2026年度半ば」の開通の可能性が高そうだと分析している。なお、区間内に設けられる行方PAについては、本格的な工事に着手しておらず、供用開始は本線開通後になる見通しだという。



この区間の開通により、茨城県東部における南北移動の所要時間が大幅に短縮され、千葉や成田方面へのアクセス性が格段に向上する。同時に、災害などで常磐自動車道が通行止めになった際の「代替路」としての役割も期待されている。長年の悲願であった東関道の全線開通は、地域のインフラと生活を飛躍的に向上させる重要な転換点となるだろう。