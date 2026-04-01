３月３１日に放送されたテレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、元フジテレビアナウンサーが街頭インタビューで登場し、結婚式で大変だったことを振り返った。

この日は滝川クリステルがゲスト。夫の小泉進次郎氏とは超極秘交際だったことから、結婚式の準備も友人が代理で行っていた…という苦労話があったことから、番組では街頭インタビューで結婚式で大変だったことを聞いていった。

その中で突然登場したのが元フジの中村仁美アナ。「そもそも披露宴や式を挙げる予定がなかった」というが、夫のさまぁ〜ず・大竹一樹が「みんなで飲んでいる時に勝手に決めてきた」という。

「その場で木梨憲武さんが会場を予約」してしまったといい「そこから駆け足で３カ月ぐらいでブワーッと」と、結婚式の準備を行ったという。

ドレスについても「夫が全部ついてきて、何ミリ単位で…。ウエストあと２ミリあげられますか？とか。ウエストの位置にこだわっていた」という。

式当日も、夫は「ベロベロ」だったといい「ずっと飲んでいるので、途中からトイレでずっといない。（相方の）三村さんも酔っぱらっていて、三村さんにお話を聞こうと思ったが酔っぱらいすぎて和田アキ子さんに引きずられて行くっていう…」と振り返っていた。