「おしゃれ苦手さん」はGET推奨ーー！【3COINS】着けるだけで旬♡「新作ヘアアクセ」

いつもの髪型に少し変化をつけたいけれど、手の込んだアレンジは難しい……。そんなときこそ【3COINS（スリーコインズ）】のヘアアクセサリーの出番です。テクニックいらずで今っぽさを添えてくれる、使い勝手の良い新作が登場しています。今回は、手軽に雰囲気をアップデートできそうな、注目の「新作ヘアアクセ」をご紹介します。

高見えヘアクリップで大人の魅力を演出

【3COINS】「メタルフラワーマーブルヘアフック」\330（税込）

マーブル模様の土台と、金属製の花モチーフを組み合わせたこちら。フックを結び目に差し込むだけで固定できるため、写真のようにくるりんぱのひとつ結びに添えるだけで、後姿に繊細な華やぎをプラス。パープル、アイボリー、ベージュが展開されており、どれも品の良さを与えてくれそうです。

淡い色彩が春らしい大きめバンス

【3COINS】「ペールカラーマーブルバンス」\550（税込）

こちらのバンスは、爽やかなブルーと清潔感のあるホワイトの2色展開。大きめなので、毛量が多い人でも髪をまとめやすそうです。写真のように首元で髪をねじりこのクリップで留めるだけで、抜け感のある大人っぽいヘアスタイルが完成。光を通すような透明感のある色合いが、軽やかな印象です。

パールモチーフでいつものひとつ結びを格上げ

【3COINS】「パールサテンポニー2個セット」\330（税込）

サテン地にパールモチーフをあしらったこちらは、ベージュ / チャコール、グレー / ブラックの2種類があり、大人の服装にも合わせやすいのが魅力。ポニーテールを作る際に使用すれば、大粒のパールモチーフがアクセントとなり、シンプルなまとめ髪がぐっと洗練されるかも。2個セットなので、気分で使い分けられるのも嬉しいポイントです。

大きめリボンモチーフで大人可愛く

【3COINS】「レースリボンポニー」\550（税込）

レース素材を使用した、リボンモチーフ付きのヘアゴムです。甘くなりすぎない上品な素材感で、大人女性も使いやすいデザイン。低めの位置で作るローポニーはもちろん、ハーフアップに取り入れてもバランス良く決まりそうです。ホワイトとブラックの2色展開なので、気になったら両方ゲットするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里